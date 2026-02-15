Irani është gati të diskutojë kompromise për të arritur një marrëveshje bërthamore, thotë zëvendësministri i Jashtëm
Irani është gati të shqyrtojë kompromiset për të arritur një marrëveshje bërthamore me SHBA-në nëse amerikanët janë të gatshëm të diskutojnë heqjen e sanksioneve, i tha një ministër iranian BBC-së.
Zyrtarët amerikanë kanë theksuar vazhdimisht se Irani, jo SHBA-ja, po pengon përparimin në këtë proces të zgjatur negociues, transmeton Telegrafi.
Të shtunën, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se presidenti Donald Trump preferonte një marrëveshje, por ishte "shumë e vështirë të bëhej" një e tillë me Iranin.
Por në një intervistë me BBC-në në Teheran, Majid Takht-Ravanchi, zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, tha se topi ishte "në fushën e Amerikës për të provuar se ata duan të bëjnë një marrëveshje", duke shtuar: "Nëse janë të sinqertë, jam i sigurt se do të jemi në rrugën e duhur për një marrëveshje".
Trump ka kërcënuar me sulme kundër Iranit nëse nuk mund të arrihet një marrëveshje për të frenuar programin e tij bërthamor, me SHBA-në që po ndërton praninë e saj ushtarake në rajon.
Kjo pasoi shtypjen e dhunshme të protestave antiqeveritare në të gjithë vendin muajin e kaluar nga Irani, të cilat grupet e të drejtave të njeriut thonë se vranë mijëra njerëz.
SHBA-ja dhe Irani zhvilluan bisedime indirekte në shtetin e Gjirit, Oman, më herët gjatë shkurtit, dhe Takht-Ravanchi, i cili konfirmoi se një raund i dytë do të zhvillohej në Gjenevë të martën, tha se ato kishin qenë "pak a shumë në një drejtim pozitiv, por është shumë herët për të gjykuar". Trump gjithashtu i ka përshkruar këto bisedime si pozitive.
Zëvendësministri i Jashtëm vuri në dukje ofertën e Teheranit për të holluar uraniumin e pasuruar me 60% si provë të gatishmërisë së tij për kompromis.
Në nivelin afër nivelit të armëve, kjo ka thelluar dyshimin se Republika Islamike po lëviz drejt zhvillimit të një arme bërthamore, diçka që e ka mohuar gjithmonë.
"Ne jemi të gatshëm të diskutojmë këtë dhe çështje të tjera që lidhen me programin tonë nëse ata janë të gatshëm të flasin për sanksionet", tha Takht-Ravanchi për BBC-në.
Ai nuk do të konfirmonte nëse kjo do të thoshte heqje të të gjitha apo të disa sanksioneve.
Lidhur me çështjen nëse Irani do të pranonte të transportonte rezervat e tij prej më shumë se 400 kg uranium të pasuruar shumë jashtë Iranit, siç bëri në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, Takht-Ravanchi tha se "ishte shumë herët për të thënë se çfarë do të ndodhte gjatë negociatave".
Rusia, e cila pranoi 11,000 kg uranium të pasuruar në një nivel të ulët si pjesë e marrëveshjes shumëpalëshe të vitit 2015 nga e cila Trump u tërhoq tre vjet më vonë, është ofruar ta pranojë përsëri këtë material.
Propozime të tjera të raportuara më parë në media përfshijnë një ofertë nga Teherani për të pezulluar përkohësisht pasurimin bërthamor.
Një nga kërkesat kryesore të Iranit ka qenë që bisedimet të përqendrohen vetëm në dosjen bërthamore, dhe Takht-Ravanchi tha: "Ne kuptojmë se ata kanë arritur në përfundimin se nëse doni të keni një marrëveshje, duhet të përqendroheni në çështjen bërthamore".
Nëse konfirmohet, kjo do të përfaqësonte një hap kyç përpara për Iranin. Ai i ka parë kërkesat maksimaliste të Uashingtonit për pasurim zero si një pengesë për çdo marrëveshje.
Irani e konsideron këtë si një vijë të kuqe, një shkelje të të drejtave të tij sipas traktatit të mospërhapjes bërthamore.
Takht-Ravanchi i tha BBC-së se "çështja e pasurimit zero nuk është më një çështje dhe për sa i përket Iranit, kjo nuk është më në tryezë".
Kjo bie ndesh me komentet e bëra nga Trump për gazetarët të premten se "ne nuk duam pasurim".
Negociatori i Iranit përsëriti gjithashtu refuzimin e Teheranit për të diskutuar programin e tij të raketave balistike me negociatorët amerikanë - gjë që ka qenë një kërkesë kryesore e Izraelit, një vend i synuar nga këto raketa. /Telegrafi/