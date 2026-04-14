iPhone Fold do ta bëjë Apple një nga tre lojtarët kryesorë të telefonave të palosshëm në vitin 2026
iPhone Fold i ardhshëm do të jetë përpjekja e parë dhe e shumëpritur e Apple në botën e telefonave të palosshëm, dhe parashikohet të jetë një sukses i madh.
Sipas një raporti të ri nga TrendForce, telefoni i parë i palosshëm i Cupertino-s do ta ndihmojë atë të arrijë një pjesë tregu prej 19.3% për telefonat e palosshëm në vitin 2026, gjë që do ta vendoste atë direkt në vendin e tretë pas Huawei dhe Samsung.
Apple është një hyrës i vonë në tregun e telefonave të palosshëm, por analistët e TrendForce besojnë se kërkesa e bllokuar nga përdoruesit e Apple që duan të provojnë një telefon të palosshëm, e kombinuar me një markë të fortë dhe besnikëri ndaj ekosistemit, do ta shtyjë Apple si një nga liderët e tregut në këtë segment.
Një nga qëllimet kryesore të Apple me iPhone Fold është të minimizojë rrudhat e ekranit të palosshëm, dhe raporti i ri hedh dritë mbi mënyrën se si shkenca e materialeve është zgjidhja.
Ne kemi dëgjuar tashmë për përdorimin e printimit 3D dhe metalit të lëngshëm nga Apple në menteshën e iPhone Fold së bashku me shtresa të dyfishta qelqi ultra të hollë (UTG), por tani kemi një përbërës tjetër kyç - ngjitësin optikisht të tejdukshëm (OCA).
Ky përbërës në fakt përdoret tashmë në ekranet e telefonave të palosshëm nga prodhues të tjerë, por Apple po përpiqet të optimizojë sjelljen e tij në aspektin e thithjes së stresit dhe ndryshimit të ngurtësisë së tij, duke zvogëluar gjithashtu grumbullimin e stresit në një zonë të vetme.
OCA zakonisht ndodhet midis shtresave të ndryshme të ekranit, dhe versioni i Apple thuhet se do të ndihmojë në trajtimin e tre problemeve kryesore me ekranet e palosshme.
Mund të thithë stresin në mënyrë të barabartë, kështu që nuk përqendrohet në një zonë të dukshme, duke i mbajtur shtresat e ekranit të rreshtuara dhe të bashkangjitura në mënyrë të përsosur.
Është gjithashtu bërë të mbetet plotësisht i tejdukshëm, gjë që zvogëlon mundësinë e shtrembërimit të dritës dhe rrudhave të dukshme të ekranit. /Telegrafi/