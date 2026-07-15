Intervenime në 7 zona të Prishtinës, pritet të ketë ndërprerje të ujit
Kompania Rajonale e Ujesjellësit "Prishtina" ka njoftuar për intervenime në disa zona të kryeqytetit.
Ekipet e mirëmbajtjes, janë duke punuar në teren për të realizuar intervenime në këto zona të cilat do të nisin intervenimet: 'Rr. UÇK', 'Rr. Lidhja e Lezhës', 'Rr. Zagrebit', 'Rr. Hakif Sheholli', 'Rr. Bija e Vokshit', 'Rr. Ismet Krasniqi', 'Rr. Shaqir Igrishta'.
Sipas njoftimit, qëllimi i këtyre intervenimeve është përmirësimi i infrastrukturës dhe rritja e cilësisë së shërbimeve për qytetarët.
“Falënderojmë banorët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë zhvillimit të punimeve”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/
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