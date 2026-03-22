Në kuadër të javës së 30-të në Serie A, Inter ka lëshuar sërish pikë, duke barazuar 1-1 në transfertë ndaj Fiorentina, në një ndeshje të luftuar deri në fund.

Zikaltrit e nisën ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme, duke kaluar në epërsi që në minutën e parë.

Francesco Pio Esposito realizoi me kokë pas një asistimi të saktë nga Nicolò Barella, duke i dhënë avantazhin e hershëm Interit.

Megjithatë, pjesa e parë u karakterizua edhe nga raste të mira për vendasit, ku Moise Kean dhe Albert Guðmundsson rrezikuan portën e Yann Sommer, por pa arritur të barazonin.

Interi pati edhe një gol të anuluar për pozicion jashtë loje me Barellën, duke shtuar polemikat në pjesën e parë.

Fiorentina rriti presionin dhe shpërbleu përpjekjet në minutën e 77-të, kur Cher Ndour reagoi më shpejt në zonë pas një topi të kthyer dhe barazoi rezultatin në 1-1.


Deri në fund të takimit, të dy skuadrat patën tentativa, ndërsa trajnerët bënë disa zëvendësime për të ndryshuar ritmin e lojës, por rezultati mbeti i pandryshuar.

Ky është barazimi i tretë radhazi për Interin, që megjithatë vazhdon të kryesojë renditjen me 69 pikë, duke mbajtur një epërsi prej gjashtë pikësh ndaj rivalit AC Milan, që ka 63 pikë. /Telegrafi/

Standings provided by Sofascore
