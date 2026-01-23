Inter Miami dhe Messi gati për një moment historik para fillimit të sezonit
Lionel Messi do t’i shtojë edhe një tjetër territor listës së vendeve ku ka luajtur gjatë karrierës së tij, pasi Inter Miami do të vizitojë territorin amerikan të Porto Rikos për një ndeshje miqësore parasezonale ndaj kampionëve të Serie A të Ekuadorit, Independiente del Valle, më 13 shkurt.
Edhe pse Porto Riko nuk konsiderohet një shtet i pavarur, ai merr pjesë në garat ndërkombëtare sportive, me përfaqësuesen e meshkujve të renditur në vendin e 156-të në përditësimin e janarit të renditjes botërore të FIFA-s. Messi është përballur së fundmi edhe me Porto Rikon, duke udhëhequr Argjentinën drejt një fitoreje 6–0 në një miqësore ndërkombëtare në Chase Stadium të Miamit, në tetor.
Udhëtimi në Karaibe do të jetë ndeshja e katërt parasezonale për Inter Miamin, pas vizitave në Peru, Kolumbi dhe Ekuador, ku skuadra do të luajë miqësore ndaj Alianza Lima, Atletico Nacional dhe Barcelona SC.
Messi ka luajtur tashmë në 49 vende të ndryshme, ndërsa udhëtimi i tij i fundit në Karaibe erdhi në Kupën e Kampionëve të Concacaf 2025, kur Inter Miami mposhti Cavalier FC të Xhamajkës me rezultat të përgjithshëm 4–0.
Që nga nënshkrimi me Inter Miamin në vitin 2023, Messi ka luajtur në Shtetet e Bashkuara, Meksikë, Kanada, Xhamajkë, Peru, Panama, Honduras, Hong Kong, Arabinë Saudite dhe Japoni. Tani, edhe Porto Riko do t’i shtohet kësaj liste me ndeshjen e ardhshme miqësore.
Edhe kundërshtari i Miamit do të udhëtojë një distancë të konsiderueshme për të mbërritur në Bayamon, pasi territori amerikan aktualisht nuk ka ekipe profesioniste – ekziston vetëm një ligë amatore, Liga Puerto Rico – e cila nuk do të ofronte përgatitje të mjaftueshme për fushatat e skuadrës amerikane në MLS 2026 dhe Kupën e Kampionëve të Concacaf.
Në epoka të mëparshme, megjithatë, një ekip profesionist nga Porto Riko mund të kishte qenë kundërshtar i mundshëm. Ishulli kishte më parë Puerto Rico Islanders, të cilët luajtën në North American Soccer League dhe USL First Division nga viti 2003 deri në shpërbërjen e tyre në vitin 2012.
Duke sjellë kampionët e Serie A të Ekuadorit, “Herons” do të përballen me një kundërshtar të fortë në testin e tyre të katërt parasezonal, ndërsa sytë janë tashmë nga starti i sezonit të rregullt të MLS 2026, me përballjen hapëse ndaj LAFC të Son Heung-min dhe Denis Bouanga më 21 shkurt./Telegrafi