Inteligjenca e re artificiale Gemini e Google do të jetë e disponueshme vetëm në një numër të vogël të telefonave kryesorë Android
Disa ditë më parë, Google njoftoi Gemini Intelligence, i cili duket se është më shumë sesa thjesht një përpjekje për ri-brandim.
Në fakt, është një grup mbresëlënës veçorish që, ndër të tjera, mund të automatizojnë detyrat me shumë hapa dhe t'i ekzekutojnë ato tërësisht në sfond, duke përfshirë gjëra të tilla si burimi dhe transformimi i informacionit dhe bashkëveprimi me aplikacione dhe faqe interneti të ndryshme në mënyrë autonome në emrin tuaj.
Madje do të vijë edhe një komponent "Rambler" në Gboard që ju lejon të flisni lirshëm me çdo fjalë plotësuese ose paterica që shumica prej nesh i përdorim pa dashje, dhe madje të përzieni gjuhë në të njëjtën fjali.
Gjëra të çmendura. Shikoni demo-t në artikullin e lidhur nëse nuk e keni bërë ende.
Megjithatë, mos prisni të shihni Gemini Intelligence në ndonjë pajisje të vjetër Android.
Për aq sa dihet aktualisht, veçoria ndoshta do të debutojë në pajisjet e ardhshme Galaxy Z Fold8 dhe Z Flip8 të Samsung, dhe Google ka konfirmuar se seria Galaxy S26 dhe seria Pixel 10 do ta marrin gjithashtu "këtë verë".
Ndërkohë, një shënim në faqen zyrtare të internetit android.com e portretizon Gemini Intelligence si një gjë vërtet premium dhe ekskluzive, të paktën për momentin.
Kërkesat e deklaruara përfshijnë të paktën 12 GB RAM, kështu që çfarëdo modeli në të cilin mbështetet Gemini Intelligence duket se është mjaft i vështirë për t'u ekzekutuar në pajisje.
Natyrisht, pajisja pritëse duhet gjithashtu të mbështesë AICore, i cili është një shërbim sistemi Android që ekspozon një API për aplikacionet për të kryer detyra të IA-së mbi një model Gemini Nano në pajisje.
Gemini Intelligence përmend konkretisht se ka nevojë për Gemini Nano v3 ose më të ri, dhe aktualisht ka vetëm një numër të vogël pajisjesh që e mbështesin këtë.
Për më tepër, ka kërkesa pak më arbitrare të listuara edhe për Gemini Intelligence, si një "Kualifikon SOC (çip kryesor)", duke kaluar cilësinë në suitën e testimit të lançimit në A17+, dhe duke përmbushur kërkesat e cilësisë në Field si shkallë të ulëta të rrëzimeve.
Pajisja gjithashtu duhet të ofrojë 5 përmirësime të sistemit operativ dhe gjashtë vjet përditësime sigurie tremujore, si dhe mbështetje për Kornizën e Virtualizimit Android (AVF) dhe pKVM (Makinë Virtuale e Bazuar në Bërthamën e Mbrojtur).
Ekziston madje një rresht i paqartë për "Performancën e medias (më të fundit): audio hapësinore, dritë e ulët, hdr; lojëra: përditësime vjetore të GGI + drajverëve".
Ky është me të vërtetë një klub shumë, shumë ekskluziv pajisjesh. Në fakt, është ndoshta interesante të theksohet se një rrjedhje e fundit e specifikimeve për familjen Google Pixel 11 sugjeroi që modelet jo-Pro mund të jenë të disponueshme me vetëm 8 GB RAM.
Pra, nuk ka Inteligjencë Gemini për ta atëherë? Mendimi juaj është po aq i mirë sa i yni, por kjo thjesht nuk duket e saktë. /Telegrafi/