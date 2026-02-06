Inteligjenca Artificiale ndihmon në identifikimin e gjurmëve të dinosaurëve
Gjurmët e këmbëve janë ndër llojet më të zakonshme të fosileve të dinosaurëve: ndonjëherë shkencëtarët gjejnë një gjurmë të vetme, të vetmuar, dhe ndonjëherë hasin në një grumbull kaotik gjurmësh, por identifikimi se cili dinosaur la cilën gjurmë është jashtëzakonisht i vështirë.
Shkencëtarët kanë zhvilluar një metodë që përdor Inteligjencën Artificiale për të ndihmuar në përcaktimin e llojit të dinosaurit përgjegjës për gjurmët, bazuar në tetë karakteristika të ndryshme të një gjurme të caktuar.
"Kjo është e rëndësishme sepse ofron një mënyrë objektive për të klasifikuar dhe krahasuar gjurmët, duke zvogëluar mbështetjen në interpretimin subjektiv njerëzor", tha fizikani Gregor Hartmann i Qendrës Helmholtz-Zentrum Berlin në Gjermani, bashkautor i studimit të botuar në revistën Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Përputhja e një gjurme me atë që ka lënë gjurmën është një sfidë e madhe, dhe një sfidë për të cilën paleontologët kanë debatuar për breza me radhë", tha paleontologu i Universitetit të Edinburgut dhe autori kryesor i studimit, Steve Brusatte.
Dinosaurët lanë pas shumë lloje mbetjesh të fosilizuara, duke përfshirë kocka, dhëmbë, dhe mbetje.
Megjithatë, gjurmët e këmbëve janë shpesh më të shumta dhe mund t'u tregojnë shumë shkencëtarëve, duke përfshirë llojin e mjedisit ku jetonte dinosauri dhe, kur ka gjurmë të tjera, llojet e kafshëve që ndanin ekosistemin.
Metoda e re u përsos duke analizuar gati 2,000 gjurmë këmbësh që përfshijnë 150 milionë vjet histori të dinosaurëve, me Al që njohu tetë karakteristika që shpjegonin ndryshimet në format e këtyre gjurmëve.
Shumë nga gjurmët e këmbëve ishin identifikuar më parë me besim nga ekspertët si të një specieje specifike dinosauri.
Pasi algoritmi identifikoi tiparet dalluese, ekspertët hartuan se si ato përputheshin me speciet e ndryshme të dinosaurëve që besohet se kanë bërë gjurmët për të udhëhequr identifikimin e gjurmëve të ardhshme.
"Problemi është se përcaktimi i asaj se kush ka lënë një gjurmë të fosilizuar është në thelb i pasigurt", tha Hartmann.
"Forma e një gjurme varet nga shumë faktorë përveç vetë kafshës, duke përfshirë atë që dinosauri bënte në atë kohë, siç ishte ecja, vrapimi, kërcimi apo edhe noti, lagështia dhe lloji i substratit (sipërfaqja e tokës), mënyra se si gjurma u varros nga sedimentet dhe si është ndryshuar nga erozioni gjatë miliona viteve. Si rezultat, i njëjti dinosaur mund të lërë gjurmë që duken shumë ndryshe", shtoi Hartmann.
"Kjo do të thotë që nëse gjejmë gjurmë këmbësh, duhet të luajmë rolin e detektivit dhe të identifikojmë se cili dinosaur i ka bërë ato”, vazhdoi ai. /Telegrafi/