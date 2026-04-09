Instituti i Mjekësisë Ligjore përfundon analizat për zjarrin tragjik në Koçan, rezultatet do të prezantohen në gjykatë
Disa nga prindërit e fëmijëve që vdiqën në zjarrin në diskotekën Pulse në Koçan u takuan sot me drejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Shkup, Aleksandar Stankov, nga i cili kërkuan përgjigje disa ditë më parë në lidhje me analizat toksikologjike nga autopsia e trupave të viktimave.
Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Shkup, Aleksandar Stankov, në një deklaratë për mediat pas takimit, tha se kishin biseduar dhe gjithçka që duhej shpjeguar u ishte shpjeguar dhe se të gjitha provat do të paraqiteshin publikisht në sallën e gjyqit.
"Biseduam dhe gjithçka që duhej shpjeguar deri më tani u ishte shpjeguar. Siç kam deklaruar më parë, gjithçka që na është kërkuar është përfunduar dhe të gjitha provat do të paraqiten publikisht gjatë seancave gjyqësore", deklaroi Stankov.
Aleksandar Naunov, babai i Nadica Naunovës që vdiq në zjarr, dhe i cili është kryetar i Shoqatës së Qytetarëve "16 Mars 2025 Koçani", pas takimit me drejtorin e Mjekësisë Ligjore Aleksandar Stankov, deklaroi se i ka pritur dhe ka biseduar me ta, por se nuk mund të japë asnjë informacion në lidhje me analizat e kryera, duke siguruar se materialet i janë dorëzuar Prokurorisë.
"Drejtori Aleksandar Stankov na priti sot, ne biseduam me të. Ai nuk mund të thotë se nga çfarë dhe si është, duhet të sillet në gjykatë", tha Naunov.
Gjykimi për zjarrin në diskotekën Pulse, i cili shpërtheu më 16 mars 2025, dhe në të cilin vdiqën 63 persona dhe u plagosën mbi 200, vazhdoi sot në sallën e gjyqit në Idrizovë.
Gjykimi është në fazën e provave dhe po merren në pyetje dëshmitarët e propozuar nga prokuroria. Gjykimin e drejton gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievski, ndërsa prokurorinë e përfaqëson një ekip prej 15 prokurorësh publikë.