Inspektorati Shtetëror i Punës: Vendi i ndërtimit në Kisella Voda, ku vdiq një punëtor, nuk ishte i mbrojtur
Inspektorati Shtetëror i Punës ka identifikuar mangësi serioze në sigurinë në një kantier ndërtimi në lagjen Kisella Voda të Shkupit, ku një punëtor 34-vjeçar nga Kriva Pallanka vdiq dhe tre kolegë të tij u plagosën.
Edhe pse të gjithë punëtorët e punësuar ishin të punësuar nga nënkontraktori, sipas gjetjeve të Inspektoratit, nuk ishin marrë masat themelore të sigurisë.
“Departamenti i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë ka përcaktuar se nuk janë marrë masa mbrojtëse kolektive, d.m.th. nuk është bërë asnjë përforcim në skajet e gropës së themeleve ose ndonjë mjet tjetër mbrojtjeje nga rrëshqitjet e dheut, që është shkaku i aksidentit”, njoftoi Inspektorati Shtetëror i Punës.
