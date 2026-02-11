Injorimi i një detyre të thjeshtë shtëpiake mund të rrisë kondensimin në dritare
Dimri ende nuk ka përfunduar dhe temperaturat e ulëta vazhdojnë, ndaj disa punë shtëpiake mbeten shumë të rëndësishme – sidomos lufta kundër kondensimit (lagështisë në dritare dhe mure).
Kështu shumë këshillohen të praktikojnë një metodë të thjeshtë dhe pa kosto për të reduktuar lagështinë e quajtur, “ajrosja e shtëpisë” (ose “house burping”). Kjo do të thotë të hapni dritaret për 10–15 minuta çdo ditë, në mënyrë që ajri i freskët të qarkullojë në shtëpi. Kjo ndihmon në uljen e lagështisë dhe parandalon krijimin e mykut.
Një specialist i brendshëm thekson se kjo metodë është shumë efektive, sidomos gjatë muajve të ftohtë. Ajrosja e shpejtë ndihmon në uljen e nivelit të lagështisë në ajër, duke parandaluar kondensimin në xhama dhe mure. Është veçanërisht e dobishme në ambiente me lagështi të lartë, si kuzhina dhe banja, sidomos nëse nuk ka aspirator.
Megjithatë, ekziston një gabim i zakonshëm që mund ta përkeqësojë situatën: mos hapja e perdeve ose roletave gjatë ajrosjes. Nëse ato qëndrojnë të mbyllura, ajri i ftohtë mund të bllokohet mes dritares dhe perdes, duke rritur rrezikun e kondensimit.
Prandaj, gjatë ajrosjes, duhet të hapni plotësisht dritaret dhe perdet, në mënyrë që ajri të qarkullojë siç duhet. Kjo jo vetëm që redukton lagështinë, por përmirëson edhe cilësinë e ajrit në shtëpi. Ajri i freskët largon ajrin e ndenjur, ndotësit dhe aromat e pakëndshme, duke e bërë ambientin më të pastër dhe më të freskët.
Si të reduktoni kondensimin në shtëpi:
Hapni dritaret rregullisht;
Përdorni aspiratorët në kuzhinë dhe banjë;
Mbani dyert e mbyllura kur gatuani ose bëni dush;
Vendosni kapak mbi tenxhere gjatë gatimit;
Thani rrobat në ambiente të ajrosura mire;
Fshini sipërfaqet e lagështa;
Mbani ngrohje të qëndrueshme në shtëpi;
Mos vendosni mobilie shumë afër mureve të jashtme;
Mbani perdet e hapura gjatë ditës.