Influencuesi brazilian që mbrojti goditjen e emigracionit në SHBA u arrestua nga ICE
Një influencues brazilian i krahut të djathtë, i cili pretendoi se goditja e Donald Trump kundër imigracionit synonte vetëm "mashtruesit", është arrestuar nga agjentët e ICE në New Jersey, shkruan The Guardian.
Júnior Pena, emri i plotë i të cilit është Eustáquio da Silva Pena Júnior, deklaroi mbështetjen e tij për presidentin amerikan në një video mesazh të kohëve të fundit drejtuar qindra mijëra ndjekësve të tij në mediat sociale, transmeton Telegrafi.
"Unë [mbështes] Donald Trump - më pëlqen ky djalë", njoftoi përdoruesi i TikTokut dhe Instagramit nga Amerika e Jugut, llogaria e të cilit pretendon të tregojë "realitetin e Shteteve të Bashkuara" nga perspektiva e një emigranti.
Në një video të mëparshme, Pena thuhet se u bëri thirrje brazilianëve të qëndrojnë të qetë dhe të mos "dëshpërohen" pas raportimeve se agjentët e ICE po mblidhnin emigrantë, përfshirë brazilianë.
"Por të gjithë janë hajdutë. Shumë prej tyre", pretendoi ai në mënyrë të rreme për migrantët që u kapën.
Të shtunën, Pena vetë thuhet se u ndalua dhe u dërgua në qendrën e paraburgimit Delaney Hall në Newark, New Jersey.
Një mik i tha gazetës lokale Brazilian Times se Pena ishte marrë në paraburgim pasi humbi një seancë gjyqësore.
Avokati i të ndaluarit, Andrew Lattarulo, thuhet se po përpiqej ta zgjidhte situatën dhe të parandalonte transferimin e tij në një shtet tjetër.
Influencuesi brazilian thuhet se ka jetuar në SHBA që nga viti 2009 dhe është nga Belo Horizonte, kryeqyteti i Minas Gerais, nga ku një numër i madh njerëzish kanë emigruar në SHBA dhe Evropë.
Penja përdor rrjetet e tij sociale për të përcjellë historitë e emigrantëve, si dhe zërat kritikë ndaj presidentit të majtë të Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, dhe atyre që mbështesin ish-presidentin e tij të ekstremit të djathtë, Jair Bolsonaro, i cili është burgosur së fundmi, i cili është një aleat i Trump.
Komuniteti brazilian i SHBA-së, i cili vlerësohet të jetë 2 milionë banorë, është prekur keq nga ofensiva anti-migrante e Trump, me numrin e brazilianëve të deportuar që arriti një rekord prej 2,785 vitin e kaluar, krahasuar me 1,640 në vitin 2024. /Telegrafi/