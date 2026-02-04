India heton pasi dy aeroplanët prekën majat e krahëve të njëri-tjetrit në aeroportin e Mumbait
Rregullatori i aviacionit civil të Indisë ka nisur një hetim pasi majat e krahëve të dy aeroplanëve pasagjerësh ranë shkurtimisht në kontakt në një pistë në aeroportin e Mumbait, duke shkaktuar evakuimin e pasagjerëve.
Drejtoria e Përgjithshme e Aviacionit Civil (DGCA) tha se një aeroplan i Air India po priste nisjen kur një aeroplan i IndiGo, duke lëvizur në një rrugë paralele pas uljes, i gërvishti majën e krahut.
"Majat e krahëve të djathtë të të dy aeroplanëve prekën njëri-tjetrin", tha rregullatori, transmeton Telegrafi.
Të dy linjat ajrore konfirmuan se të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi ishin të sigurt. Dy aeroplanët Airbus A320 të përfshirë janë lënë në tokë për inspektim. Incidenti ndodhi rreth orës 19:30 sipas të martën.
Fluturimi i Air India ishte planifikuar të nisej për në Coimbatore në Indinë jugore, ndërsa aeroplani i IndiGo sapo kishte mbërritur nga qyteti i Hyderabad, thanë linjat ajrore.
As linjat ajrore dhe as DGCA nuk kanë zbuluar numrin e pasagjerëve ose ekuipazhit në bord.
Megjithatë, një drejtues në njërën prej linjave ajrore i tha BBC-së në kushte anonimiteti se aeroplanët Airbus A320 që operojnë në linjat e brendshme në Indi zakonisht mbajnë midis 150 dhe 186 pasagjerë, me gjashtë deri në tetë anëtarë të ekuipazhit.
Një zëdhënës i Air India tha se aeroplani pësoi dëmtime në majën e krahut të tij dhe se u morën masa alternative për pasagjerët e prekur.
IndiGo konfirmoi gjithashtu se të gjithë pasagjerët e tij ishin të sigurt dhe kishin zbritur pas parkimit, duke shtuar se një hetim ishte duke u zhvilluar.
Incidenti vjen mes shqyrtimit të shtuar të sigurisë së aviacionit në Indi pas një sërë problemesh teknike dhe të trajtimit në tokë.
Të dielën, një fluturim i Air India u ndalua pas uljes së tij në qytetin e Bengaluru-së pasi një pilot raportoi se çelësi i kontrollit të karburantit kishte funksionuar keq - megjithëse rregullatori më vonë tha se nuk u gjet asnjë defekt dhe avioni e kishte përfunduar fluturimin e tij në mënyrë të sigurt.
Në janar, DGCA kishte nisur një hetim pasi motori i një Airbus A350 të Air India thithi një kontejner mallrash ndërsa po ecte në aeroportin e Delhit.
Autoritetet kanë thënë se incidentet po shqyrtohen individualisht në përputhje me procedurat standarde të sigurisë. /Telegrafi/