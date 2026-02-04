Incident zjarri në Prishtinë, digjet një veturë
Një incident zjarri ka ndodhur mbrëmë në rrugën “Rrustem Statovci” në Prishtinë.
Si pasojë e zjarrit një veturë është djegur. Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për kryeqytetin, Enis Pllana.
“Mbrëmë rreth orës 23:30 kemi pranuar informatën për një incident zjarri në rrugën “Rrustem Statovci” në Prishtinë, ku nga zjarri është përfshirë një veturë.
Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërkohë që policia po kryen procedurat e nevojshme lidhur me incidentin”, ka thënë Pllana.
Ndërkaq sipas raportimeve thuhet se zjarri ka shpërthyer në një garazh të një objekti banesor. /Telegrafi/
