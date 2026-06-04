Incident midis azilkërkuesve turq në qendrën e pritjes në Vizbeg
Një përleshje fizike midis dy shtetasve turq ndodhi dje në Qendrën e Pritjes së Azilkërkuesve në fshatin Vizbegovë të Shkupit, njoftoi policia.
“Më 03.06.2026 në orën 13:30, Shërbimi i Sigurisë Publike Shkup ka marrë një njoftim se në fshatin Vizbegovë, në Qendrën e Pranimit për Azilkërkues, pas një grindjeje paraprake, është prishur rendi dhe qetësia publike me një përleshje fizike midis J.B. (27) dhe A.S. (26), të dy nga Turqia. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet një kallëzim përkatës”, thuhet në buletinin e policisë.