Imazhet satelitore tregojnë aktivitet në centralet bërthamore të Iranit, ndërsa tensionet rriten për shkak të shtypjes së protestave
Ndërsa tensionet rriten për shkak të shtypjes së përgjakshme të protestave mbarëkombëtare nga Irani, imazhet satelitore tregojnë aktivitet në dy centrale bërthamore iraniane të bombarduara vitin e kaluar nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, që mund të jetë një shenjë e përpjekjes së Teheranit për të errësuar përpjekjet për të shpëtuar çdo material të mbetur atje.
Imazhet nga Planet Labs PBC tregojnë se janë ndërtuar çati mbi dy ndërtesa të dëmtuara në objektet e Isfahanit dhe Natanzit, aktiviteti i parë i madh i dukshëm nga sateliti në ndonjë nga centralet bërthamore të goditura të vendit që nga lufta 12-ditore e Izraelit me Iranin në qershor.
Këto mbulesa i bllokojnë satelitët të shohin se çfarë po ndodh në terren - tani për tani e vetmja mënyrë për inspektorët nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike për të monitoruar vendet, pasi Irani ka penguar qasjen, transmeton Telegrafi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kërkuar vazhdimisht që Irani të negociojë një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor, për të shmangur sulmet ushtarake amerikane të kërcënuara për shkak të shtypjes së vendit ndaj protestuesve.
SHBA-të kanë zhvendosur anijen luftarake USS Abraham Lincoln dhe disa shkatërrues në Lindjen e Mesme, por mbetet e paqartë nëse Trump do të vendosë të përdorë forcën.
Çatitë e reja nuk duket të jenë një shenjë e rindërtimit duke filluar nga objektet e dëmtuara rëndë, thanë ekspertët që shqyrtuan vendet.
Në vend të kësaj, ato ka të ngjarë të jenë pjesë e përpjekjeve të Iranit "për të vlerësuar nëse asetet kryesore - të tilla si rezervat e kufizuara të uraniumit të pasuruar shumë - i mbijetuan sulmeve", tha Andrea Stricker, e cila studion Iranin për Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive me seli në Uashington, i cili është sanksionuar nga Teherani.
"Ata duan të jenë në gjendje të marrin çdo aset të rikuperuar që mund të arrijnë pa Izraelin ose Shtetet e Bashkuara që të shohin se çfarë mbijetoi", tha ajo.
Përpara se Izraeli të niste një luftë 12-ditore me Iranin në qershor, Republika Islamike kishte tre vende të mëdha bërthamore të lidhura me programin e saj.
Irani prej kohësh ka këmbëngulur se programi i tij bërthamor është paqësor. Megjithatë, zyrtarët iranianë vitet e fundit kanë kërcënuar gjithnjë e më shumë se do të ndjekin bombën. Perëndimi dhe IAEA thonë se Irani kishte një program të organizuar të armëve bërthamore deri në vitin 2003.
Vendi i Natanzit, rreth 220 kilometra në jug të kryeqytetit, është një përzierje laboratorësh mbi dhe nëntokësorë që kryenin pjesën më të madhe të pasurimit të uraniumit të Iranit.
Para luftës, IAEA tha se Irani përdorte centrifuga të përparuara atje për të pasuruar uraniumin deri në 60%, një hap i shkurtër teknik nga nivelet e armëve prej 90%. Një pjesë e materialit supozohet të ketë qenë në vend kur u sulmua i gjithë kompleksi.
Objekti jashtë qytetit të Isfahanit ishte i njohur kryesisht për prodhimin e gazit të uraniumit që futet në centrifuga për t'u tjerrur dhe pastruar.
Një vend i tretë, Fordo, rreth 95 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit, strehonte një vend të përforcuar pasurimi nën një mal.
Gjatë luftës së vitit të kaluar, Izraeli i shënjestroi i pari vendet, të ndjekura nga sulmet e SHBA-së duke përdorur bomba që shkatërrojnë bunkerët dhe raketa lundrimi Tomahawk.
Sulmet amerikane "e degraduan ndjeshëm programin bërthamor të Iranit", thuhej në Strategjinë Kombëtare të Sigurisë të Shtëpisë së Bardhë të publikuar në nëntor, megjithëse detajet specifike mbi dëmet kanë qenë të vështira për t'u bërë publike.
Irani nuk i ka lejuar inspektorët e IAEA-s të vizitojnë vendet që nga sulmet. /Telegrafi/
