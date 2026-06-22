Ilustrimi viral që po sfidon sytë e përdoruesve – ku është elefanti?
Ilustratori hungarez Gergely Dudás, i njohur si Dudolf, ka tërhequr sërish vëmendjen me një test të ri vizual.
Në ilustrim paraqitet një dhomë e mbushur dhe kaotike, ku mes shumë objekteve të shpërndara është fshehur një elefant.
Detyra e shikuesit është ta gjejë atë, pavarësisht numrit të madh të detajeve që shpërqendrojnë syrin.
Këto ilustrime janë bërë virale në mbarë botën për shkak të sfidës dhe aftësisë që kërkohet për t’i zgjidhur. /Telegrafi/
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