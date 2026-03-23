Ilaçi i parë oral për psoriazën sjell shpresë të re
Një alternativë revolucionare ndaj injeksioneve për pacientët me forma të rënda
Agjencia Amerikane për Barnat (FDA) ka miratuar ilaçin e parë oral për psoriazën, ndërsa kërkesa për miratimin e tij është dorëzuar edhe në Agjencinë Evropiane për Barnat (EMA). Kompania farmaceutike Johnson & Johnson ka njoftuar se ka marrë miratimin nga Agjencia Amerikane për Ushqim dhe Barna për ilaçin Icotyde, një inhibitor oral i receptorit IL-23 për trajtimin e psoriazës pllakore nga e moderuar deri në të rëndë. Ky trajtim mund të sjellë lehtësim për miliona njerëz që vuajnë nga kjo gjendje e lëkurës.
Çfarë është psoriaza dhe cilat janë simptomat që e shoqërojnë?
Psoriaza është një sëmundje kronike, autoimune, ndonjëherë e kushtëzuar gjenetikisht, e lëkurës me karakteristika të një sëmundjeje sistemike. Ajo shfaqet me pllaka të trashura dhe të skuqura në lëkurë, të cilat zhvoshken dhe zakonisht shoqërohen me kruarje të pakëndshme. Te disa pacientë mund të shfaqen edhe flluska të vogla (vezikula) në lëkurë. Në rastet më të rënda, ndryshimet mund të përfshijnë më shumë se 90 për qind të sipërfaqes së lëkurës dhe të rrezikojnë jetën e pacientit.
Psoriaza mund të shfaqet për herë të parë në çdo moshë – nga fëmijëria deri në dekadën e tetë të jetës. Dy kulmet më të shpeshta të paraqitjes së sëmundjes janë mosha 20–30 vjeç, si dhe kulmi i dytë në moshën 50–60 vjeç, transmeton Telegrafi.
Për ilaçin për psoriazën pritet miratimi i Agjencisë Evropiane për Barnat
Mundësitë aktuale të trajtimit përfshijnë kremra steroidë lokalë, dritë artificiale për ngadalësimin e rritjes së qelizave të lëkurës dhe injeksione. Icotyde është ilaçi i parë oral që ofron alternativë ndaj barnave biologjike me injeksion për të rritur dhe adoleshentë. Terapia mbështetet në të dhëna për efikasitet dhe siguri nga faza 3 dhe është pjesë e një programi më të gjerë klinik për artritin psoriatik dhe sëmundjet inflamatore të zorrëve. Sipas raportit të prodhuesit, efektet anësore janë të lehta dhe mund të përfshijnë dhimbje koke, të përziera, kollë, infeksion kërpudhor dhe lodhje.
Kompania Johnson & Johnson e ka zhvilluar këtë trajtim në bashkëpunim me Protagonist Therapeutics, dhe ai është i dedikuar për pacientë nga 12 vjeç e lart, me peshë minimale 40 kilogramë, të cilët janë kandidatë për terapi sistemike ose fototerapi. /Telegrafi/