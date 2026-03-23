Identifikohen viktimat e rastit tragjik në Podujevë, Prokuroria thotë se motivet nuk dihen ende
Një ngjarje e rëndë tronditi fshatin Majac të komunës së Podujevës, ku dy persona humbën jetën nga të shtënat me armë zjarri, ndërsa e dyshuara ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Prokuroria Themelore në Prishtinë njoftoi se viktimat janë identifikuar me inicialet I. B. dhe M.G..
“Menjëherë pas pranimit të informatave, Policia e Kosovës dhe ekipet hetimore kanë dalë në vendin e ngjarjes për të ndërmarrë veprimet e para hetimore,” thuhet në komunikatë.
Gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes, është sekuestruar një armë zjarri, disa gëzhoja dhe prova të tjera materiale të rëndësishme.
Trupat e pajetë të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi.
Sipas hetimeve preliminare, motivi i ngjarjes ende nuk është i njohur.
“Prokurori i Shtetit, në bashkëpunim me institucionet përkatëse, po zhvillon hetime intensive për ndriçimin e plotë të këtij rasti tragjik,” thuhet më tej në komunikatën zyrtare. /Telegrafi/