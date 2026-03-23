Një ngjarje e rëndë tronditi fshatin Majac të komunës së Podujevës, ku dy persona humbën jetën nga të shtënat me armë zjarri, ndërsa e dyshuara ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Prokuroria Themelore në Prishtinë njoftoi se viktimat janë identifikuar me inicialet I. B. dhe M.G..

“Menjëherë pas pranimit të informatave, Policia e Kosovës dhe ekipet hetimore kanë dalë në vendin e ngjarjes për të ndërmarrë veprimet e para hetimore,” thuhet në komunikatë.

Shkon në dy numri i viktimave nga rasti tragjik në Majac, policia jep detaje të reja

Gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes, është sekuestruar një armë zjarri, disa gëzhoja dhe prova të tjera materiale të rëndësishme.

Trupat e pajetë të viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi.

Sipas hetimeve preliminare, motivi i ngjarjes ende nuk është i njohur.

“Prokurori i Shtetit, në bashkëpunim me institucionet përkatëse, po zhvillon hetime intensive për ndriçimin e plotë të këtij rasti tragjik,” thuhet më tej në komunikatën zyrtare. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme