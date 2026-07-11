ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një person ka njoftuar se disa të panjohur i kanë vjedhur nga lokali 600 euro.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës thuhet se ngjarja ka ndodhur më 25.06.2026 rreth orës 08:55 në rrugën “Nëna Terezë”, në Fushë Kosovë.

Tutje bëhet e ditur se njësiti i hetuesisë me datë 10.07.2026 ka intervistuar një person i cili me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje.

“Rr. Nëna Terezë, Fushë Kosovë 25.06.2026-08:55. Ankuesi mashkull kosovar, ka njoftuar se persona të panjohur i kanë vjedhur nga lokali 600€. Njësiti i hetuesisë me datë 10.07.2026 ka intervistuar të dyshuarin mashkull kosovar, i cili me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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