I mrekullueshëm për forcimin e eshtrave te fëmijët, ky është qumështi Pomursko nga Sllovenia: Qumësht me çmime ndërkombëtare për cilësi dhe siguri
Në një treg gjithnjë e më të mbushur me produkte të ndryshme, cilësia e vërtetë dallohet lehtë kur kemi informacionet e duhura.
Qumështi Pomursko 2.8% nga Pomurske Mlekarne vjennga zemra e Sllovenisë, një vend i njohur për natyrën e pa prekur, kullotat e pastra dhe standardet e larta të prodhimit ushqimor.
Cilësi që fillon nga burimi
Ky qumësht prodhohet nga qumështi i freskët i lopëve të ushqyera në zona të pastra rurale, ku kontrolli i cilësisë është prioritet në çdo hap: nga ferma deri te paketimi final. Përqindja 2.8% e yndyrës e bën atë të balancuar: mjaftueshëm kremoz për shije të plotë, por njëkohësisht i përshtatshëm për konsum të përditshëm familjar.
Procesi modern i përpunimit ruan vlerat ushqyese natyrale, duke garantuar freski, siguri dhe standarde të larta higjienike sipas normave të Bashkimit Evropian.
Eshtrat më të fortë për fëmijët
Një nga përfitimet kryesore shëndetësore të këtij qumështi është përmbajtja e lartë e kalciumit, mineral thelbësor për zhvillimin e kockave dhe dhëmbëve tek fëmijët. Konsumimi i rregullt i qumështit kontribuon nëndërtimin e një strukture të fortë skeletore gjatë vitevetë rritjes, periudhë vendimtare për shëndetin afatgjatë.
Proteinat cilësore që përmban gjithashtu ndihmojnë në zhvillimin e muskujve dhe energjinë e përditshme të fëmijëve aktivë.
I vlerësuar në arenën ndërkombëtare
Pomurske Mlekarne ka fituar gjatë viteve disa çmime dhevlerësime ndërkombëtare siç janë ZPS Testi si dheCertifikimi për Cilësi Premium për vitin 2026.
Qumështi slloven Pomursko është qumështi i parë që eksportohet nga sllovenia me paketim 0% alumin, ngaletra e pastër, çka e vendos lart në vënien e standardeve të sigurisë për vendin tonë.
Kështu, qumështi Pomursko 2.8% sjell në tryezën tuaj një kombinim të natyrës së pastër, teknologjisë moderne dhe traditës evropiane një zgjedhje e sigurt për familjen tuaj.