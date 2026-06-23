I moshuari në Elbasan i hedh benzinë bashkëshortes dhe i vendos flakën, arrestohet i dyshuari
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Karakavec të Përrenjasit Elbasan, ku policia ka arrestuar një 69-vjeçar të dyshuar për dhunë ekstreme në familje.
Sipas policisë, shtetasi G.D dyshohet se për motive të dobëta ka lyer me benzinë bashkëshorten e tij 67-vjeçare dhe i ka vënë flakën.
Ajo është transportuar në spital ku po merr mjekim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Sipas informacioneve të siguruara nga gazetarja e Top Channel, G.D e dhunonte prej kohësh bashkëshorten e tij, ndërsa kjo e fundit kishte marrë urdhër mbrojtjeje.
Materialet i janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. /Tch/
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