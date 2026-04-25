Hyundai sfidon ekstremet, teston motorin e gjeneratës së ardhshme në gara
Muajin tjetër, Hyundai do të fillojë testimin publik të motorit të saj N me performancë të lartë të gjeneratës së ardhshme.
Prodhuesi i automjeteve do ta vendosë motorin në dy vetura garash Elantra N që do të garojnë në garën 24 Orëshe të Nurburgring muajin e ardhshëm.
Prodhuesi i automjeteve tha se dëshiron të vërtetojë "performancën dhe qëndrueshmërinë në kushte ekstreme" të motorit të ri, por detaje specifike mbeten të paqarta.
E tëra çfarë Hyundai thotë për motorin e gjeneratës së ardhshme është se ai ofron "karakteristika të përmirësuara të fuqisë dhe reagimit... ndërsa përmbush rregulloret e emetimeve".
Një dekadë më parë, Hyundai bëri pikërisht këtë gjë, duke vendosur një motor prototip në një i30 për të garuar në 24 Orët e Nurburgring.
Një vit më vonë, prodhuesi do të fillonte prodhimin e motorit me katër cilindra 2.0 litra me turbokompresor.
Është motori që aktualisht fuqizon Elantra N, duke ofruar 276 kuaj fuqi.