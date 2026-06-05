Hyundai me 5 modele të reja për vitin 2026 - zbulohen të gjitha
Hyundai vazhdon ritmin rekord të shitjeve.
Ky vrull do ta ndihmojë markën të ecë përpara në vitin 2027, pasi planifikon të shtojë një mori modelesh të reja në linjën e saj aktuale.
Disa nga këto automjete janë krejtësisht të reja, ndërsa të tjerat janë versione të rifreskuara ose të përditësuara të anëtarëve ekzistues të familjes Hyundai.
Njëra, megjithatë, merr një opsion krejtësisht të ri të sistemit të fuqisë që mund të jetë mjaft tërheqëse për ata që preferojnë automjetet elektrike.
Në 2027 mund të prisni: Hyundai Elantra, Hyundai Ioniq 3, Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe dhe Hyundai Tuscon. /Telegrafi/