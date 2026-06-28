Hyundai Elantra 2027 debuton me një dizajn të ri, brenda dhe jashtë
Markat jug-koreane janë të njohura për ripërpunimin e dizajneve të makinave të tyre kur mbërrijnë modele të reja, dhe Elantra e re nuk bën përjashtim.
E prezantuar në Panairin e Automobilave Busan 2026 në Korenë e Jugut, ku limuzina kompakte shitet si Avante, modeli i gjeneratës së tetë duket krejtësisht ndryshe nga paraardhësi i tij.
Nuk po flasim vetëm për pjesën e jashtme, por edhe për kabinën, e cila ka pak të përbashkëta me makinën që po largohet.
Duke dhënë atmosferën e Iron Man, Elantra e re ka harqe rrotash çuditërisht të zgjeruara dhe doreza dyersh të sheshta, transmeton Telegrafi.
Edhe pa parë specifikimet teknike, tashmë mund të dalloni se është një makinë më e madhe falë shtimit të një dritareje të çerekut.
Xhami në formë trekëndëshi pas dyerve të pasme i jep profilit një pamje interesante, ndërsa thekson rritjen e shpejtë të makinës.
Me 4765 milimetra, është 55 mm më i gjatë se paraardhësi i tij, me 30 mm të kësaj rritjeje që shkon në bazën e rrotave për një kabinë më të bollshme.
Limuzina e ripërtërirë tani mat një hapësirë të bollshme prej 2750 mm midis boshteve.
Hyundai shkon deri aty sa thotë se Elantra e re është pothuajse aq e bollshme sa një limuzinë e mesme, pra si një Sonata.
Përveç rritjes në gjatësi, modeli i gjeneratës së ardhshme është gjithashtu 30 mm më i gjerë, duke matur 1855 mm.
Është gjithashtu pak më i gjatë se më parë, me 1,425 mm, megjithëse nuk është e qartë nëse kjo përkthehet në hapësirë shtesë për kokën.
Duket se ka një vijë çatie pak më të sheshtë, e cila mund të ofrojë më shumë hapësirë për kokën për pasagjerët e pasmë.
Na thuhet se Elantra e gjeneratës së ardhshme përdor gjuhën e dizajnit "Arti i Çelikut" të Hyundai-t, e cila përkthehet në shumë skaje dhe vija të mprehta.
Dritat e përparme dhe të pasme krijojnë një motiv "H", dhe nuk mund të mos e vëmë re spoilerin e madh në formë bishti që shtrihet në të gjithë gjerësinë e pjesës së pasme.
Ato rrota dyngjyrëshe kanë një gjatësi prej 18 inç dhe kanë një dizajn me pesë rreze që i bën jehonë stilit këndor të karrocerisë.
Brendësia duket sikur i përket një makine të segmentit më të lartë dhe vjen me sistemin e infotainment Pleos të Hyundai-t të bazuar në Android të gjeneratës së ardhshme.
Si standard, ekrani me prekje ka një madhësi prej 12.9 inç, por klientët mund të përmirësohen në një ekran më të madh prej 14.6 inç, i cili për fat të mirë nuk i ka gëlltitur të gjitha kontrollet fizike.
Ka më pak butona se më parë, por jemi të lumtur të shohim ndërprerës tradicionalë poshtë ekranit.
Një panel i vogël, horizontal, instrumentesh digjitale është vendosur në panelin e instrumenteve direkt në vijën e shikimit të shoferit.
Logoja e Hyundai në timon është zhdukur, e zëvendësuar nga katër pikat që përfaqësojnë kodin Morse për shkronjën H, një detaj dizajni që e kemi parë tashmë në disa modele të tjera.
Përzgjedhësi i marsheve është zhvendosur pas timonit, duke liruar pjesën e poshtme të konsolës qendrore, ku tani ka dy panele karikimi pa tel.
Diku tjetër, ka ndriçim ambienti në panelet e dyerve dhe në panelin e instrumenteve, dy mbajtëse të mëdha gotash përpara mbështetëses qendrore të krahut dhe butona konvencionalë si në timon ashtu edhe në derën e shoferit.
Ana e pasagjerit në panelin e instrumenteve paraqet një model me sa duket të butë, si jastëk, që krijon përshtypjen se jeni ulur në një makinë shumë më të mirë se një Elantra.
Në Korenë e Jugut, Hyundai planifikon të shesë Avante me një motor benzine 2.0 litra me aspirim natyral që prodhon 147 kuaj-fuqi, 25 më shumë se më parë.
Ekziston gjithashtu një hibrid 1.6 litra më efikas me një rritje të lehtë të fuqisë në 155 kuaj-fuqi.
Ky i fundit merr teknologjinë më të fundit të frenimit rigjenerues të kompanisë dhe një funksion të ri të quajtur Stay Mode.
Kjo u lejon pasagjerëve të përdorin energjinë e baterisë për të furnizuar me energji sistemin e ajrit të kondicionuar dhe atë të infotainment-it, njësoj si në një automjet plotësisht elektrik.
Avante-i i ri do të dalë në shitje në vend në tremujorin e tretë të vitit, ndërsa Elantra globale ka të ngjarë të vijë në vitin 2027. /Telegrafi/