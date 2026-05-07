Hyrja e Rayo Vallecanos në finalen e Ligës së Konferencës ka rëndësi të madhe për të gjithë Spanjën
Rayo Vallecano ka siguruar finalen e parë të Ligës së Konferencës, pasi e eliminoi Strasbourgun me fitore 1-0 në ndeshjen e kthimit dhe me rezultat të përgjithshëm 2-0. Por ky sukses nuk është i rëndësishëm vetëm për klubin nga Madridi, pasi ka ndikuar drejtpërdrejt edhe në garën e Spanjës për një vend shtesë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm.
Spanja fiton betejën me Gjermaninë për koeficientin Sipas llogaritjeve të koeficientit të UEFA-s, fitorja e Rayos i dha La Ligës pikët e nevojshme për ta siguruar vendin e pestë për klubet spanjolle në Ligën e Kampionëve (2026/27), duke e lënë mbrapa Bundesligën gjermane në këtë garë.
Edhe pse Freiburgu e mposhti Bragën 3-0, ishte pikërisht triumfi i Rayos që rezultoi vendimtar: Spanja përfundoi me 22,094 pikë, ndërsa Gjermania mbeti me 21,786.
Gara për këtë bonus zgjati deri në fund, sidomos pas eliminimeve të mëparshme të Celtas dhe Betisit, ndërsa diferenca u ngushtua edhe më shumë pas një rezultati në gjysmëfinalen Bayern–PSG, që e uli epërsinë e spanjollëve në vetëm 0.424 pikë.
Në fund, fitorja e Rayos brenda 90 minutave ishte ajo që e mbylli matematikisht këtë betejë.
Garë edhe më e ashpër në La Liga për Evropën
Me vendin shtesë të Championsit të siguruar, lufta për zonën evropiane në La Liga pritet të ndizet edhe më shumë. Sipas renditjes aktuale të përmendur në raportim, Betis do ta merrte biletën si skuadra e vendit të pestë për Ligën e Kampionëve, Celta do të shkonte në Ligën e Evropës së bashku me fituesin e kupës (Real Madridi), ndërsa Getafe do të siguronte një vend në Ligën e Konferencës.
Megjithatë, gara mbetet plotësisht e hapur. Me katër xhiro të mbetura (12 pikë në lojë), disa skuadra janë ende në “gjah” për pozitat e larta, përfshirë: Athletic Bilbaon (vendi 8-të, 44 pikë), Real Sociedad (vendi 9-të, 43), Osasuna (vendi 10-të, 42) dhe vetë Rayo (vendi 11-të, 42).
Skenarët për një ngjitje deri te Liga e Kampionëve janë të vështirë, por matematikisht të mundshëm, nëse ekipet përpara ndalin ritmin.
Sukses historik për Rayon: 90 minuta nga trofeu evropian
Për Rayón, arritja në finale është tashmë historike. Klubi është vetëm 90 minuta larg një trofeu evropian dhe një kualifikimi të madh për sezonin e ardhshëm. Finalja do të luhet në Leipzig, ku Rayo synon ta kurorëzojë ëndrrën me titull.
Në finale, Rayo Vallecano do të përballet me Crystal Palace, që eliminoi Shakhtarin në gjysmëfinale.
Klubi spanjoll gjatë rrugës u ndesh edhe me kampionin e Kosovës, Dritën, ndeshje që u mbyll 3-0 në të mirë të spanjollëve. /Telegrafi/