Hungaria mund të votojë për shkarkimin e presidentit që javën e ardhshme, ndërsa opozita ankohet për 'tirani'
Partia opozitare Fidesz e Hungarisë ka bërë thirrje për një demonstratë të enjten, pasi kryeministri Péter Magyar paraqiti një amendament kushtetues për shkarkimin e presidentit të vendit, Tamás Sulyok.
Magjari, i cili fitoi me shumicë dërrmuese zgjedhjet e prillit, duke i dhënë fund 16 viteve në pushtet të Viktor Orbán, ka kërkuar vazhdimisht shkarkimin e zyrtarit të emëruar nga paraardhësi i tij, të cilin ai e quan "kukulla e Orbán", transmeton Telegrafi.
Amendamenti i Magjari, i paraqitur të shtunën, thotë se "mandati i Presidentit në detyrë të Republikës përfundon ditën pas hyrjes në fuqi të amendamentit të Ligjit Themelor".
Partia qeverisëse Tisza mban një supershumicë në parlament, që do të thotë se amendamenti pritet të miratohet. Sipas burimeve në parlamentin hungarez, votimi mund të zhvillohet që javën e ardhshme, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Ndryshimet kushtetuese do të largonin gjithashtu katër gjyqtarë kushtetues duke vendosur moshën e tyre të daljes në pension në 70 vjeç dhe duke i kufizuar deputetët parlamentarë në një mandat 12-vjeçar.
Presidenti Sulyok ka thënë se nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen, duke e përshkruar veprimin e Magyarit si një kërcënim për demokracinë.
"Pyetja është nëse kjo forcë do të zhdukë parimet e njohura dhe të kërkuara ndërkombëtarisht të sundimit të ligjit, si dhe demokracinë e vërtetë përfaqësuese", tha Sulyok në një deklaratë të dielën.
Magyar u zotua vazhdimisht gjatë fushatës së tij zgjedhore për ta larguar presidentin nga detyra. Ai argumenton se Sulyok dështoi të përmbushë detyrat e tij kushtetuese dhe nuk i mbrojti mbështetësit e opozitës gjatë kohës së Orbán në pushtet.
"Viktor Orbán dështoi popullin hungarez dhe Tamás Sulyok, të cilin ai e emëroi, dështoi Republikën Hungareze", tha Magyar në qershor.
Fidesz ka thënë se largimi i presidentit do t'i hapte rrugën tiranisë dhe ka bërë thirrje për një demonstratë të enjten në mbështetje të Sulyok.
"Partia Tisza kalon të gjitha kufijtë - njerëzorë, moralë dhe ligjorë. Votuesit hungarezë nuk e autorizuan këtë", tha Orbán.
Opozita argumenton se Sulyok u zgjodh në përputhje me kushtetutën dhe se shkarkimi i tij do të përbënte legjislacion të personalizuar.
Një delegacion nga Komisioni i Venedikut i Këshillit të Evropës, një organ këshillimor i specializuar në çështjet kushtetuese, vizitoi Hungarinë javën e kaluar dhe u takua si me presidentin ashtu edhe me zyrtarët qeveritarë. Gjetjet e tij nuk janë bërë ende publike.
Komisioni Evropian ka thënë se po monitoron procesin e ndryshimeve kushtetuese në Hungari. /Telegrafi/