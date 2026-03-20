Hungaria bllokon kredinë e BE-së për Ukrainën
Hungaria po e bllokon Bashkimin Evropian që t’i japë Ukrainës një kredi për të ndihmuar përpjekjet e saj të luftës.
Viktor Orban, kryeministri hungarez, ka qenë një kritik i vazhdueshëm i angazhimit të bllokut për të mbështetur Kievin dhe shihet si një nga aleatët më të ngushtë të Vladimir Putinit në Evropë.
Vendi i tij është anëtar i BE-së dhe ai është akuzuar për minimin e qëndrimit të bllokut ndaj luftës.
Raportohet se Brukseli ra dakord për një marrëveshje me vlerë 90 miliardë euro në dhjetor për të ndihmuar Kievin të vazhdojë luftën për deri në dy vjet të tjera, por Orban po bllokon dhënien e parave.
Duke folur pas një samiti të enjten, kancelari gjerman Friedrich Merz e akuzoi atë për një akt "mosbesimi të rëndë", ndërsa presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, tha se kundërshtimi i tij përbënte "shantazh".
Zbatimi i kredisë pa interes kërkon unanimitet midis 27 shteteve anëtare të BE-së.
Orban e ka justifikuar bllokimin e paketës prej 90 miliardë eurosh duke përmendur një mosmarrëveshje mbi një tubacion të dëmtuar nga lufta.
Ai transporton naftën ruse përmes Ukrainës në Hungari dhe Sllovaki.
Kievi dhe Brukseli thonë se një sulm rus në janar ishte shkaku i dëmit dhe se do të duhen edhe gjashtë javë për ta riparuar.
Por, Hungaria pretendon se është tashmë funksional dhe akuzon Kievin për mbajtjen e naftës.
Orban deklaroi: "Për sa kohë që Zelensky nuk e heq bllokadën e naftës, ata nuk do të marrin asnjë para nga Brukseli".
Çfarë ndodh tani?
Disa në BE shpresojnë që Hungaria do të ndryshojë qëndrimin e saj pasi të riparohet tubacioni, ose pas zgjedhjeve të vendit muajin e ardhshëm.
Megjithatë, Merz i Gjermanisë i ka sugjeruar Komisionit Evropian që të shqyrtojë nëse kredia mund të zbatohet pa u mbështetur te Budapesti, i cili tashmë është përjashtuar nga detyrimi për të kontribuar në kosto. /Telegrafi/