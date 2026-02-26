Humbje marramendëse mbi 300 milionë funte, Chelsea në 'llupën' e UEFA-s
Chelsea ka regjistruar një humbje marramendëse prej 342 milionë funtesh para taksave për sezonin 2024-25, deficiti më i madh i regjistruar ndonjëherë nga një klub anglez, sipas raportit të fundit financiar të UEFA.
Shifra është më shumë se dyfishi i humbjes së dytë më të lartë në Evropë dhe thekson vështirësitë financiare të klubit nën pronësinë aktuale.
Pavarësisht se ka ndërtuar një nga skuadrat më të shtrenjta në kontinent, shpenzimet e larta brenda dhe jashtë fushës së Stamford Bridge kanë tejkaluar ndjeshëm të ardhurat.
Një faktor kyç ka qenë mungesa e të ardhurave nga pjesëmarrja në Ligën e Kampionëve.
Klubi londinez tashmë përballet me shqyrtim të rreptë nga UEFA në kuadër të rregullave të kontrollit të kostove.
Sanksione të mundshme apo edhe shitje të detyruara të lojtarëve mund të jenë në horizont, teksa Chelsea kërkon të ribalancojë financat dhe të shmangë penalitete të mëtejshme. /Telegrafi/