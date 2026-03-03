Hoti merr vendimin për formimin e katër komisioneve
Ministri për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare, Andin Hoti ka bërë të ditur se ka marrë vendim për themelimin e katër komisioneve: Komisioni i Ankesave për shtesat e fëmijëve dhe shtesat për lehona, Komisioni i Ankesave për ndihmën sociale, komisioni zbatues për shqyrtimin e kërkesave nga programi pilot SAS dhe Komisioni i Ankesave për programin pilot SAS.
Hoti përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se kjo bëhet me qëllim të garantimin e trajtimit të drejtë dhe ligjor të çdo kërkese dhe ankese.
“Në përputhje me legjislacionin në fuqi, kam marrë vendim për themelimin e katër komisioneve nga Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, me qëllim garantimin e trajtimit të drejtë dhe ligjor të çdo kërkese dhe ankese:
1. Komisioni i Ankesave për shtesat e fëmijëve dhe shtesat për lehona
2. Komisioni i Ankesave për ndihmën sociale
3. Komisioni zbatues për shqyrtimin e kërkesave nga programi pilot SAS
4. Komisioni i Ankesave për programin pilot SAS”, ka shkruar Hoti.
Tutje ai tha se : “Çdo qytetar që konsideron se i është cenuar e drejta, ka adresë institucionale për ta kërkuar drejtësinë. Ftoj të gjithë që ankesat dhe kërkesat t’i drejtojnë pranë komisioneve përkatëse, në mënyrë që çdo rast të trajtohet me seriozitet dhe paanshmëri”. /Telegrafi/