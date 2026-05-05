Honda Prelude tashmë po e tejkalon shitjen e Subaru BRZ
Honda Prelude e re nuk ishte makina sportive që shumë kishin pritur - është në thelb një Civic Hybrid coupe pa një ndërrues manual.
Megjithatë, blerësit ende po e zgjedhin atë në vend të Subaru BRZ, transmeton Telegrafi.
Honda shiti 357 Prelude në prill, duke e çuar totalin e saj në 1,152 deri më tani këtë vit.
Kjo mund të mos duket shumë, por prodhuesi i makinave shpreson të shesë midis 4,000 dhe 5,000 Prelude coupe në vitin 2026 - dhe është në rrugën e duhur për ta arritur këtë objektiv.
BRZ nuk po ecën aq mirë. Deri më tani këtë vit, Subaru ka shitur 1,086 BRZ, 4.2 përqind më pak.
Prodhuesi i makinave shtoi 283 coupe në totalin e shitjeve të tij në prill, 14.5 përqind më shumë se prilli 2026, kështu që ndoshta Subaru do ta arrijë më vonë gjatë vitit.
Asnjëra prej dy makinave sportive nuk e tejkaloi shitjen e MX-5 Miata. Mazda shiti 1,163 Miata në prill, një rritje prej 60 përqind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, por shitjet nga fillimi i vitit janë ende në rënie prej 9.9 përqind, me 2,858 të shitura deri më tani.
Shitjet e përgjithshme të Honda u rritën muajin e kaluar me 1.6 përqind, me prodhuesin e automjeteve që shiti 125,571 automjete.
Accord pati një rritje masive, me shitjet deri në 42.5 përqind. Accord hibrid u rrit me 27.0 përqind, gjë që ndihmoi shumë muajin e kaluar.
Vetëm dy modele të tjera të Honda patën rritje të shitjeve në prill - Civic dhe CR-V. Të dy u rritën me 6.3 përqind dhe 2.9 përqind, përkatësisht.
Odyssey pësoi më shumë muajin e kaluar. Shitjet për minivanin ranë me 23.0 përqind, e ndjekur nga Prologue elektrik, me 28.5 përqind.
Honda Ridgeline gjithashtu pa një rënie të konsiderueshme të shitjeve, duke rënë me 15.7 përqind për muajin. Ato janë në rënie prej 4.2 përqind për vitin.
Honda HR-V, i vetmi crossover i prodhuesit të makinave që fillon nga nën 30,000 dollarë, pati një rënie të shitjeve me 11.8 përqind. /Telegrafi/