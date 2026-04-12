Historike në Bundesliga: Marie-Louise Eta thyen barrierat dhe merr drejtimin e skuadrës gjermane
Klubi gjerman Union Berlin ka marrë një vendim historik, duke emëruar Marie-Louise Eta në krye të skuadrës deri në muajin qershor.
Ky ndryshim vjen pas humbjes ndaj 1. FC Heidenheim, që çoi në shkarkimin e trajnerit Steffen Baumgart.
Me këtë emërim, Eta hyn në histori si trajnerja e parë femër që drejton një ekip në Bundesliga për meshkuj, duke shënuar një moment të rëndësishëm për futbollin gjerman dhe më gjerë.
Ekipi i Union Berlin do të përballet me fazën vendimtare të sezonit dhe betejën për të shmangur rënien nga Bundesliga, nën drejtimin e Etës, e cila më parë ka qenë trajnere e U19 dhe është planifikuar të marrë drejtimin e ekipit të parë të femrave të klubit.
🚨 Historical decision by Union Berlin as German club appoint Marie-Louise Eta as their head coach until June.
Union lost at Heidenheim, sacked the head coach Steffen Baumgart and put Marie-Louise Eta in charge until the end of the season.
Ets becomes the first female head… pic.twitter.com/Gd8znvXIEx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026
“Duke pasur parasysh diferencën e pikëve në gjysmën e poshtme të tabelës, vendi ynë në Bundesliga nuk është ende i sigurt”, deklaroi Eta përpara ndeshjeve të fundit të sezonit.
“Jam e kënaqur që klubi më ka besuar këtë detyrë sfiduese. Një nga pikat e forta të Unionit ka qenë gjithmonë dhe mbetet aftësia për t’u bashkuar në situata të tilla. Dhe, sigurisht, jam e bindur se do t’i sigurojmë pikët vendimtare me ekipin”, deklaroi Eta. /Telegrafi/