Bayern Munich heq dorë nga Jackson, në listë tre alternativa – edhe Asllani mes emrave
Bayern Munich nuk do ta mbajë Nicolas Jackson pas përfundimit të huazimit këtë verë dhe tashmë ka nisur kërkimet për një zëvendësues në repartin ofensiv.
Klubi bavarez po shqyrton disa opsione për të përforcuar sulmin, duke ndjekur modelin e mëparshëm me sulmues rezervë me përvojë. Një nga emrat që përmendet është Dusan Vlahovic i Juventusit, i cili po tërheq interes edhe nga Milani dhe mund të jetë i disponueshëm në verë.
Një tjetër alternativë është Brian Brobbey, i lidhur në raport me AFC Sunderland, ndërsa në listë përfshihet edhe ylli kosovar Fisnik Asllani i TSG Hoffenheim.
Ky i fundit ka një klauzolë lirimi prej rreth 30 milionë eurosh, por aktualisht nuk konsiderohet si opsioni kryesor nga kampionët e rinj të Gjermanisë.
Një tjetër ide e Bayernit është investimi në një sulmues të ri me potencial të lartë për të mbështetur Harry Kane. Në këtë kuadër, klubi ka shfaqur interes për Christian Kofane nga Bayer Leverkusen, megjithëse kartoni i tij mund të arrijë deri në 60 milionë euro.
Po ashtu, Bayern po konsideron lojtarë fleksibël që mund të mbulojnë disa pozicione në sulm. Mes tyre është Anthony Gordon i Newcastle United, i cili mund të luajë si në krah ashtu edhe në qendër. Në radar mbetet edhe bashkëlojtari i tij Nick Woltemade, i cili mund të transferohet në formë huazimi dhe ofron fleksibilitet si sulmues qendror apo pas tij.
Bayern pritet të marrë një vendim gjatë merkatos verore, ndërsa synon të ndërtojë një repart ofensiv më të thellë dhe konkurrues për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/