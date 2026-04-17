“Historia na ka ndarë për shumë kohë, bashkë më të fortë”, Maqedonci: FSK-ja dhe FASH janë dy shtylla të sigurisë në Ballkan
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci sot ka pritur në takimin ministrin e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, Ermal Nufi, në vizitën e tij të parë në Kosovë pas marrjes së mandatit.
Lexoni të plotë postimin:
Sot prita në Prishtinë Ministrin e Mbrojtjes së Shqipërisë, z. Ermal Nufi, në vizitën e tij të parë në Kosovë pas marrjes së mandatit.
Kosova dhe Shqipëria, përveç gjuhës dhe historisë së përbashkët, ndajnë edhe të njëjtin vizion: dy shtete sovrane, me ushtri të forta, që kontribuojnë aktivisht në sigurinë euroatlantike.
Bashkëpunimi ynë në mbrojtje nuk është formalitet, është domosdoshmëri strategjike. FSK-ja dhe FASH janë dy shtylla të sigurisë në Ballkanin Perëndimor.
Historia na ka ndarë për shumë kohë.
E ardhmja na gjen krah për krah.
Bashkë jemi më të fortë.