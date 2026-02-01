Historia e Axhire Memellit, 94-vjeçarja nga Devolli që sfidon moshën dhe vetminë me punë
Axhire Memelli, 94 vjeçe, banore e fshatit Sinicë në Devoll, vijon të jetë aktive dhe të menaxhojë jetën e saj në mënyrë të pavarur, pavarësisht se jeton e vetme.
Gjatë jetës së saj, ajo ka përjetuar humbje të mëdha, duke mbetur pa bashkëshort dhe pa fëmijë. Megjithatë, Memelli nuk e ka lejuar vetminë të ndikojë në përditshmërinë e saj, duke ruajtur një stil jete aktiv dhe të disiplinuar.
Ajo tregon se dita e saj kalon duke u marrë me punët e shtëpisë dhe kujdesin për mjedisin përreth, ndërsa shëndeti i saj, sipas saj, ka qenë i qëndrueshëm. Përveç ilaçeve për tensionin e gjakut, ajo thotë se nuk vuan nga sëmundje të tjera serioze.
Sekretin e jetëgjatësisë së saj, Axhire Memelli e lidh me durimin, punën e vazhdueshme dhe respektin ndaj të moshuarve, vlera që thotë se i ka mësuar nga vjehrra e saj dhe i ka zbatuar gjatë gjithë jetës.
Në prag të 94-vjetorit, historia e saj përbën një shembull të vullnetit për të jetuar, pavarësisë dhe dinjitetit personal, duke dëshmuar se mosha nuk është pengesë për të qenë aktive dhe e përfshirë në jetën e përditshme.
