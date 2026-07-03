Hiqni vapën e madhe në dhomë pa shpenzuar para ose pajisje të veçanta
Vera ka mbërritur zyrtarisht dhe shumë vende po përballen me valë të forta të nxehti, ndërsa parashikimet tregojnë se temperaturat pritet të rriten edhe më shumë gjatë javëve në vijim.
Temperaturat e larta e bëjnë shumë të vështirë gjumin, pasi dhomat e gjumit bëhen tepër të nxehta dhe pa ajrosje. Shumë njerëz përdorin ventilatorë elektrikë për t'u freskuar, por ata shpesh janë të zhurmshëm gjatë natës dhe në shumë raste vetëm qarkullojnë ajrin e nxehtë nëpër dhomë.
Fatmirësisht, ekziston një mënyrë e thjeshtë për të ulur temperaturën në dhomën e gjumit pa shpenzuar asnjë qindarkë për pajisje apo aparate.
Si ta freskoni dhomën e gjumit
Kompania British Gas rekomandon që gjatë ditës të mbani të mbyllura dhomat që nuk përdoren, ndërsa në mbrëmje të hapni dyert e brendshme dhe dritaret për të krijuar qarkullim të ajrit të freskët.
Ekspertët këshillojnë të mos i hapni dritaret gjatë orëve më të nxehta të ditës.
"Edhe pse mund të duket joshëse t'i mbani dritaret hapur gjatë një vale të nxehti, në fakt mbajtja e tyre të mbyllura në kulmin e vapës ndihmon që shtëpia të qëndrojë më e freskët gjatë verës. Prandaj, ajroseni shtëpinë vetëm herët në mëngjes ose vonë në mbrëmje", këshillon British Gas.
Për të ulur temperaturën në dhomën e gjumit para se të flini, rekomandohet që në mbrëmje të hapni dritaret dhe dyert e brendshme.
Ajri jashtë është zakonisht shumë më i freskët në fund të ditës dhe hapja e dritareve në këtë kohë lejon që nxehtësia e grumbulluar brenda shtëpisë të dalë jashtë.
"Krijimi i qarkullimit të ajrit duke hapur dyert e brendshme së bashku me dritaret do ta bëjë shtëpinë më të ajrosur dhe do të largojë ndjesinë e mbytjes", shpjegon kompania.
Një strategji shumë efektive është hapja e dritareve në anët e kundërta të shtëpisë herët në mëngjes ose vonë në mbrëmje, kur temperatura jashtë është më e ulët. Kjo krijon një rrjedhë natyrale të ajrit, duke lejuar që ajri i nxehtë të dalë jashtë dhe të zëvendësohet me ajër më të freskët.
Kjo rutinë e thjeshtë para gjumit mund të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e gjumit gjatë ditëve me temperatura të larta.
Për ata që jetojnë në apartamente me dritare vetëm në njërën anë, specialistët këshillojnë të hapin dyert e brendshme dhe të përdorin një ventilator për të ndihmuar qarkullimin e ajrit.
Si të largoni ajrin e nxehtë të grumbulluar
Meqenëse ajri i ngrohtë ngrihet lart, nëse shtëpia juaj ka dritare në çati ose në papafingo, është e rëndësishme t'i hapni ato për të lejuar daljen e nxehtësisë.
British Gas paralajmëron se, në të kundërt, ajri i nxehtë mund të mbetet i bllokuar në katin e sipërm të banesës.
"Duke qenë se dhomat e gjumit zakonisht ndodhen në katin e dytë, kjo mund t'i bëjë ato tepër të nxehta dhe të pakëndshme për të fjetur," theksojnë ekspertët.