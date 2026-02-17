Hillary Clinton akuzon administratën Trump për 'mbulim' të dosjeve të Epstein
Hillary Clinton ka akuzuar administratën e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për një "mbulim" të trajtimit të dosjeve që lidhen me shkelësin e ndjerë seksual Jeffrey Epstein.
"Nxirrini dosjet. Ata po ecin ngadalë", tha ish-sekretarja e shtetit të SHBA-së për BBC në Berlin, ku mori pjesë në Forumin Botëror vjetor, transmeton Telegrafi.
Shtëpia e Bardhë këmbënguli se duke publikuar dosjet ata kishin bërë "më shumë për viktimat sesa kanë bërë ndonjëherë demokratët".
Kur u pyet nëse Andrew Mountbatten-Windsor duhet të paraqitet para një komisioni kongresional, Hillary Clinton tha: "Mendoj se të gjithë duhet të dëshmojnë ata që u kërkohet të dëshmojnë".
Paraqitja në dosje nuk është një tregues i shkeljes. Andrew gjithmonë ka mohuar çdo shkelje.
Clintonët duhet të paraqiten para komisionit kongresional. Bill Clinton do të paraqitet më 27 shkurt dhe Hillary Clinton do të paraqitet një ditë më parë.
Një votim i planifikuar për t'i mbajtur Clintonët në mosrespektim të Kongresit për shkak se fillimisht refuzuan të paraqiteshin, u shty pasi dyshja ranë dakord të dëshmonin.
Do të jetë hera e parë që një ish-president amerikan dëshmon para një paneli kongresional që kur Gerald Ford e bëri këtë në vitin 1983.
Bill Clinton - i cili është paraqitur disa herë në dosjet e Epstein - ishte i njohur me Epstein, por thotë se ai i ndërpreu kontaktet dy dekada më parë.
Asnjëri Clinton nuk është akuzuar për shkelje nga të mbijetuarit e abuzimit të Epstein, dhe të dy kanë mohuar të kenë qenë në dijeni të ofendimit të tij seksual në atë kohë.
Miliona dosje të reja që lidhen me Epstein u bënë publike nga departamenti i drejtësisë i SHBA-së në fillim të këtij muaji, pasi Kongresi miratoi një ligj që i kërkonte agjencisë të publikonte materiale që lidhen me hetimet e Epstein.
Departamenti i Drejtësisë tani ka thënë se ka publikuar të gjitha dosjet e kërkuara nga Akti i Transparencës së Dosjeve të Epstein, por ligjvënësit kanë argumentuar se publikimi është i pamjaftueshëm.
Përfaqësuesi republikan i Kentucky-t, Thomas Massie, i cili bashkëshkroi ligjin, bëri thirrje që Departamenti i Drejtësisë të publikojë edhe memorandume të brendshme që përshkruajnë vendimet e kaluara nëse do të akuzojë Epstein dhe bashkëpunëtorët e tij.
Epstein vdiq në një qeli burgu në Nju Jork më 10 gusht 2019, ndërsa priste, pa mundësinë e lirimit me kusht, gjyqin e tij për akuzat e trafikimit seksual. Kjo ndodhi më shumë se një dekadë pas dënimit të tij për nxitje prostitucioni nga një e mitur, për të cilën ai u regjistrua si shkelës seksual.
Andrew, ish-princi, është përballur me presion në rritje nga zyrtarët amerikanë dhe familja e akuzueses së tij të shquar Virginia Giuffre për të dëshmuar para Komitetit Mbikëqyrës në lidhje me lidhjet e tij me Epstein.
Andrew ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje dhe ka arritur një zgjidhje jashtë gjykatës me Giuffre në vitin 2022 që nuk përmban pranim përgjegjësie. Giuffre vdiq nga vetëvrasja në vitin 2025.
Clintonët kanë kërkuar që seanca e tyre dëgjimore e komitetit të kongresit të jetë publike në vend të një dëshmie me dyer të mbyllura.
"Ne do të paraqitemi, por mendojmë se do të ishte më mirë ta bënim publikisht", i tha Hillary Clinton BBC-së.
Kryetari republikan i komitetit James Comer i kishte akuzuar Clintonët për "vonesë", duke thënë se dyshja "u dorëzua" ndërsa një votë për përbuzje po afrohej.
"Unë thjesht dua që të jetë e drejtë. Dua që të gjithë të trajtohen në të njëjtën mënyrë", tha Hillary Clinton.
"Nuk kemi asgjë për të fshehur. Ne kemi kërkuar vazhdimisht publikimin e plotë të këtyre dosjeve. Ne mendojmë se rrezet e diellit janë dezinfektuesi më i mirë", shtoi ajo.
Ish-kandidatja presidenciale argumentoi se ajo dhe burri i saj po përdoreshin për të larguar vëmendjen nga Trump.
"Shikoni këtë objekt të shndritshëm. Do të kemi Clinton-ët, madje edhe Hillary Clinton, e cila nuk e ka takuar kurrë atë djalë", tha Hillary.
Gjithashtu theksoi se ishte takuar me Ghislaine Maxwell - bashkëpunëtoren e dënuar të Epstein - "disa herë".
Trump - i cili përmendet qindra herë në dosjet e Epstein - ka mohuar vazhdimisht çdo keqbërje në lidhje me Epstein, me të cilin ai thotë se i ka ndërprerë kontaktet dekada më parë, dhe nuk është akuzuar për ndonjë krim nga viktimat e Epstein.
Kur u pyet për komentet e Hillary Clinton në intervistë, Trump i tha BBC-së se nuk kishte asgjë për të fshehur.
"Jam liruar nga akuzat. Nuk kisha të bëja fare me Jeffrey Epstein. Ata shkuan duke shpresuar se do ta gjenin, dhe gjetën pikërisht të kundërtën", tha ai në bordin e Air Force One.
"Ata po përfshihen. Dhe ky është problemi i tyre... Clinton dhe shumë demokratë të tjerë janë përfshirë", shtoi ai. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com