Hidhni tri pika në fshesën me rrymë dhe shtëpia do të mbajë aromë të freskët për ditë të tëra
Mjafton pak vaj esencial dhe një copë pambuk që aroma të përhapet gjatë pastrimit, duke u futur në tepihë, perde dhe mobilie
Aroma e pastër, e freskët dhe elegante që ndihet në hotelet luksoze nuk është rastësi. Ajo zakonisht nuk vjen nga freskuesit e zakonshëm të ajrit, të cilët shpërndahen për pak minuta dhe më pas zhduken. Sekreti qëndron te aromat që depërtojnë në pëlhura, tepihë, perde dhe mobilie, duke qëndruar aty më gjatë.
Pikërisht për këtë arsye, një truk shumë i thjeshtë me fshesën me rrymë është bërë shumë i përhapur në rrjetet sociale. Për ta provuar, ju duhen vetëm tri pika vaj esencial dhe një copë e vogël pambuku.
Pambukun lageni me vajin esencial që ju pëlqen më shumë, pastaj vendoseni në qesen e fshesës me rrymë ose afër filtrit nga kalon ajri i ngrohtë. Sapo ta ndizni fshesën, aroma fillon të përhapet nëpër shtëpi, por jo si freskuesit e zakonshëm që humbin shumë shpejt.
Nxehtësia e motorit dhe qarkullimi i fuqishëm i ajrit ndihmojnë që aroma të shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në hapësirë dhe të mbetet në fijet e tepihëve, perdeve dhe mobilieve. Kështu, shtëpia mund të mbajë aromë të këndshme për orë të tëra, madje edhe për disa ditë pas pastrimit.
Shumë njerëz bëjnë të njëjtin gabim kur duan ta freskojnë shtëpinë: spërkasin ajrin. Problemi është se aroma avullohet shpejt dhe zhduket pothuajse menjëherë. Me këtë truk, pëlhurat bëhen si shpërndarës natyralë të aromës, duke e lëshuar atë gradualisht, transmeton Telegrafi.
Aromat më të përshtatshme
Nëse dëshironi efektin e një hoteli luksoz, këshillohet të shmangni aromat klasike të detergjentëve, si pisha, molla ose limoni artificial.
Zgjedhje më të mira janë:
- druri i sandalit, që jep aromë të ngrohtë, elegante dhe të shtrenjtë;
- kedri, që krijon ndjesinë e një hapësire të pastër dhe luksoze;
- çaji i bardhë, aromë që shpesh lidhet me qendrat spa dhe hotelet;
- bergamoti, notë e sofistikuar agrumesh;
- livanda, që jep ndjesi freskie dhe qetësie;
- eukalipti, i mirë për neutralizimin e ajrit të rëndë dhe aromës së tymit.
Sodë bikarbonate dhe vaj esencial për tepihë me aromë të mirë
Vajrat esencialë mund të ndihmojnë edhe kundër aromave të pakëndshme në tepihë. Nëse keni kafshë shtëpiake ose ndjeni aromë të rëndë në hapësirë, mjafton të përzieni rreth 200 gramë sodë bikarbonate me pesë pika vaj esencial.
Përzierjen shpërndajeni mbi tepih, lëreni të veprojë rreth 20 minuta dhe pastaj pastrojeni me fshesë me rrymë. Soda bikarbonate do t’i neutralizojë aromat e pakëndshme, ndërsa fshesa gjatë punës do ta përhapë aromën e re në gjithë shtëpinë.
Është e rëndësishme që para kësaj t’i pastroni filtrat dhe ta zbrazni qesen e fshesës, në mënyrë që qarkullimi i ajrit të jetë sa më i mirë. Nëse përdorni fshesë me filtër uji, disa pika vaj esencial mund t’i shtoni drejtpërdrejt në rezervuarin me ujë.
Vaji esencial nuk duhet ta dëmtojë fshesën me rrymë, por vetëm nëse vendoset në pambuk ose në një copë të vogël materiali thithës, pa kontakt të drejtpërdrejtë me pjesët elektrike të pajisjes.
Aroma më intensive ndihet gjatë 24 orëve të para, por në perde, tepihë dhe mobilie mund të qëndrojë edhe deri në tri ditë. /Telegrafi/