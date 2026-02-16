Hetohet një person nga Çairi, dyshohet se përvetësoi 2.8 milionë denarëve nga kompania ku punonte
Një banor i Çairit, i cili punonte si menaxher dyqani në një qendër tregtare në Çair, në disa raste ka përvetësuar para nga arkat dhe kasaforta, duke i shkaktuar kompanisë dëm prej 2.8 milionë denarësh, njoftoi Prokuroria Themelore Publike.
“I dyshuari 35-vjeçar e ka keqpërdorur detyrën e tij zyrtare – menaxher i një dyqani në një qendër tregtare në Çair, si dhe besimin dhe qasjen në arkat dhe kasafortën, dhe në periudhën nga 18 dhjetori i vitit të kaluar deri më 4 shkurt, ai vazhdimisht ka marrë fonde që i janë besuar.
Ai nuk i ka depozituar paratë nga qarkullimi ditor në kasafortë dhe as nuk ia ka dorëzuar një personi të autorizuar për mbledhjen dhe transportin e qarkullimit. Në këtë mënyrë, i dyshuari ka përvetësuar në mënyrë të paligjshme 2.783.867 denarë dhe ka dëmtuar kompaninë për të cilën punonte”, thuhet në njoftim.
“Meqenëse ai u largua menjëherë nga puna pasi u zbulua, prokurori publik propozoi edhe masa paraprake shtesë gjatë procedurës – ndalim për t’u larguar nga banesa e tij, detyrim për t’u paraqitur në gjykatë dhe sekuestrim të përkohshëm të pasaportës së tij. Duke vepruar kështu, prokuroria mori parasysh rrezikun e arratisjes, si dhe faktin se i dyshuari ende fshihet dhe nuk ia kthen paratë e sekuestruara në mënyrë të paligjshme personit juridik”, theksohet në kumtesën e Prokurorisë Publike.