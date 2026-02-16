Hetim për vdekjen e një personi në Istog, trupi dërgohet për obduksion
Policia e Kosovës ka njoftuar se është duke u hetuar rasti i vdekjes së një personi në komunën e Istogut.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rreth orës 08:30 të 15 shkurtit, është raportuar se një mashkull kosovar është gjetur pa shenja jete.
Ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes ka konstatuar vdekjen e viktimës, ndërsa njësitë përkatëse policore kanë dalë për të ndërmarrë veprimet procedurale.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, me qëllim të përcaktimit të shkakut të vdekjes. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals