Heroi i supermarketit në Meksikë hidhet në rrugë dhe shpëton vajzën 3-vjeçare pak çaste para përplasjes
Një moment që mund të kishte përfunduar në tragjedi u kthye në një akt heroik në Puebla të Meksikës, kur menaxheri i një supermarketi vrapoi drejt trafikut dhe arriti të shpëtonte një vajzë 3-vjeçare vetëm pak çaste para se të përplasej nga një automjet.
Ngjarja ndodhi të dielën, më 6 shtator, jashtë supermarketit El Rey del Ahorro, në një prej rrugëve të ngarkuara të Pueblas. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar të gjithë skenën, e cila më pas u publikua dhe u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale.
Pamjet tregojnë vajzën duke dalë papritur nga zona e supermarketit dhe duke vrapuar drejt rrugës, ndërsa automjetet lëviznin në atë moment.
Një grua tenton ta ndjekë, por rrëzohet gjatë përpjekjes për ta kapur. Fëmija vazhdon të largohet dhe futet gjithnjë e më thellë në rrugë, ndërsa një automjet afrohet me shpejtësi.
Në atë çast ndërhyn Luis Cruz, menaxher i supermarketit. Cruz ndërpret menjëherë punën që po bënte dhe vrapon drejt rrugës, transmeton Telegrafi.
Në momentin kur makina po afrohet, ai arrin ta kapë vajzën dhe tërhiqet bashkë me të drejt anës së rrugës. Të dy përfundojnë në asfalt, ndërsa automjeti frenon fort vetëm pak çaste më vonë.
Pamjet tregojnë se pas shpëtimit, Cruz ngrihet, merr vajzën dhe ia dorëzon familjes së saj. Më pas ai kthehet në vendin e punës, ndërsa trafiku vazhdon.
Sipas raportimeve lokale, Cruz pësoi vetëm disa gërvishtje në bërryla dhe gjunjë, ndërsa vajza nuk pësoi lëndime.
Reagimi i supermarketit ishte i menjëhershëm. Luis Cruz u shpall “Menaxheri i Vitit” dhe u shpërblye me 20 mijë pesos meksikane, rreth 1,200 dollarë, për veprimin e tij.
Kompania e vlerësoi vendimin e tij të menjëhershëm për të ndërhyrë, pavarësisht se nuk kishte asnjë lidhje me vajzën.
Vetë Cruz ka thënë se nuk pati kohë të mendohej gjatë dhe se reagoi instinktivisht për ta mbrojtur fëmijën. Si baba, ai tha se në atë moment mendoi edhe për fëmijën e tij dhe u bëri thirrje prindërve që të jenë veçanërisht të kujdesshëm pranë rrugëve dhe zonave me trafik të dendur.
Një sekondë vendimtare, një vendim instinktiv dhe një vrapim drejt rrezikut – mjaftuan për të ndryshuar përfundimin e një historie që mund të kishte përfunduar në tragjedi. /Telegrafi/