Irani kërcënon SHBA-në me “luftë ekonomike” dhe raketa të reja
Irani kërcënoi Shtetet e Bashkuara me “luftë ekonomike” të martën dhe tha se kishte qëlluar një raketë të avancuar drejt anijeve luftarake amerikane, duke nënvizuar rreziqet e përshkallëzimit të mëtejshëm të luftës vetëm disa ditë pasi të dyja palët shkëmbyen përsëri sulme.
Lufta gjashtëmujore është shënuar nga një cikël pauzash të ndjekura nga shpërthime periodike, me SHBA-në që raportoi për herë të fundit sulme ndaj objektivave iraniane të shtunën, kur forcat amerikane goditën tre anije cisterna iraniane nafte.
Media shtetërore iraniane të dielën raportoi se Irani qëlloi raketën Qassem Basir në sulmet e saj ndaj disa anijeve amerikane, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Pavarësisht përpjekjeve të SHBA-së për të hapur Ngushticën e Hormuzit, Irani ka vazhduar të ndërpresë transportin detar përmes arteries kritike për furnizimet globale me naftë dhe gaz, me trafikun e anijeve të mallrave që po ngadalësohet përsëri këtë javë.
Siç vënë në pah mediat, Irani është zotuar të njoftojë një zonë të re të kufizuar në Gjirin Persik në ditët në vijim, së bashku me hartat e një korridori të ri transporti përmes Ngushticës së Hormuzit, megjithëse nuk ishte e qartë se kur do të dilnin detajet.
Siç bëhet e ditur më tej, zona e re e kufizuar do të fillojë nga vendi ku fillon bllokada amerikane ndaj Iranit dhe do të shtrihet në zonat e Gjirit, tha Mohsen Rezaei, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, për televizionin shtetëror të dielën, duke shtuar se çdo anije që hyn në zonë do të vendoset në një listë sanksionesh iraniane.
Po sipas mediave, Rezaei “rilansoi” kërcënime të dyfishta ekonomike dhe ushtarake.
“Në ditët e fundit, Uashingtoni ka marrë një paralajmërim të qartë nga raketat e reja të Iranit. Lufta ekonomike do të përballet me një zonë përjashtimi detar përgjatë Gjirit [Arab] deri në perimetrin e bllokadës. Qëndrimi operativ ndaj anijeve dhe bazave luftarake amerikane është rikalibruar në thelb”, ka thënë Rezaei.
Rezaei ka të ngjarë t'i referohej raketës balistike Qassem Basir që media iraniane raportoi se u qëllua drejt anijeve luftarake amerikane pranë Ngushticës së Hormuzit.
Ushtria amerikane tha se anijet e saj luftarake i shpëtuan çdo sulmi me raketa. /Telegrafi/