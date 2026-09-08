Të paktën 11 të vdekur, momenti kur një ortek goditi një grup alpinistësh në Rusi
Të paktën 11 persona gjetën vdekjen dhe gjashtë të tjerë u lënduan pasi një ortek goditi një grup alpinistësh në rajonin Kabardino-Barkaria të Rusisë në Kaukazin e Veriut, thanë shërbimet lokale të emergjencës.
Ortekët përfshiu malin Mizhirgi, një nga majat më të larta në Kaukazin e Veriut të Rusisë, rreth orës 5 të pasdites sipas orës lokale të dielën, duke goditur një grup prej 33 alpinistësh.
Që nga ora 9 e mëngjesit sipas orës lokale të hënën, 10 alpinistë kishin zbritur vetë malin, ndërsa fati i gjashtë të tjerëve mbeti i panjohur, thanë shërbimet e emergjencës.
🚨 Deadly avalanche in Kabardino-Balkaria: 11 climbers killed, 6 more missing
The avalanche came down on the evening of September 6 from the slopes of Mount Mizhirgi in the Bezengi Gorge, hitting a group of 33 people.
According to the latest figures from Russia’s Emergency… pic.twitter.com/ZbK3CKoCSs
— NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2026
Më shumë se 50 punonjës të emergjencës ishin përfshirë në operacionin e kërkim-shpëtimit, por përpjekjet po pengoheshin nga terreni i vështirë dhe një rrezik i lartë për orteqe të mëtejshme, thanë ata.
Ndërkohë, në rrjetet sociale janë publikuar pamje që thuhet se tregojnë momentin e “shpërthimit” të ortekut vdekjeprurës. /Telegrafi/