Kanadaja zbaton tarifa prej 20 miliardë dollarësh për mallrat amerikane, ndërsa tensionet tregtare përshkallëzohen
Kanadaja vendosi tarifa hakmarrëse për mallra amerikane me vlerë 20 miliardë dollarë (27.6 miliardë dollarë kanadezë) herët të martën, duke përshkallëzuar një luftë tregtare midis vendeve fqinje.
Kundërmasat, të cilat hynë në fuqi në orën 12:01 të mëngjesit sipas orës lokale, përputhen me tarifat e Seksionit 338 të SHBA-së "dollar për dollar".
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Ottawa po vendos tarifa prej 15 për qind, 25 për qind dhe 50 për qind për importet amerikane, duke synuar sektorët kryesorë duke përfshirë çelikun, qumështin, pajisjet, pajisjet bujqësore, letrën dhe elektronikën.
Përshkallëzimi vjen pas dështimit të bisedimeve dypalëshe tregtare në fund të gushtit, gjë që e shtyu administratën e presidentit të SHBA-së Donald Trump të vendosë tarifa prej 50 për qind për mallrat kryesore kanadeze.
Masat e SHBA-së synonin çelikun, aluminin, lëndën e drurit dhe përbërësit e automobilave sipas Seksionit 338, një dispozitë tregtare e SHBA-së që i jep fuqi presidentit të vendosë barriera tregtare hakmarrëse.
Kanadaja sqaroi se kundër-tarifat zbatohen vetëm për mallrat me origjinë nga SHBA-ja dhe nuk do të ndikojnë në dërgesat që janë tashmë në tranzit në ditën e zbatimit.
Mosmarrëveshjet tregtare janë intensifikuar në mënyrë dramatike nën administratën Trump, me raunde të njëpasnjëshme të taksave të importit dhe masave hakmarrëse.
Trump ka kritikuar vazhdimisht hendekun tregtar Kanada-SHBA, duke e treguar atë si një arsye kryesore për vendosjen e tarifave dhe duke pretenduar rregullisht se Ottawa po "mashtron" Amerikën. /Telegrafi/