Trump kërcënon të ndalojë prodhuesin kanadez të aeroplanëve Bombardier nga shitja në SHBA
Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar prodhuesin kanadez të avionëve Bombardier me përjashtim nga tregu amerikan, nëse kompania nuk nis prodhimin në Shtetet e Bashkuara.
Në një postim në rrjetin e tij Truth Social, Trump deklaroi prerazi: “Nuk ka më shitje të Bombardier në Shtetet e Bashkuara”.
Presidenti amerikan kritikoi gjithashtu cilësinë e produkteve të kompanisë dhe pretendoi se Bombardier përfiton nga tregu amerikan, duke përmendur blerësit, kompanitë, aeroportet dhe shërbimet amerikane.
“Nëse duan tregun tonë, duhet të prodhojnë këtu dhe të ndalojnë së trajtuari Amerikën si një ‘bankomat’”, shkroi Trump, transmeton Telegrafi.
Kjo nuk është hera e parë që presidenti amerikan kërcënon Bombardier. Në janar, ai paralajmëroi tarifa deri në 50% për avionët e kompanisë të shitur në SHBA, madje kërcënoi edhe me heqjen e certifikimit për avionët Bombardier.
Përplasja lidhej me një mosmarrëveshje tjetër mes Uashingtonit dhe Otavës rreth certifikimit të avionëve amerikanë Gulfstream në Kanada.
Kërcënimi i ri ndaj Bombardier vjen në një moment kur lufta tregtare mes SHBA-së dhe Kanadasë po përshkallëzohet.
Negociatat mes dy vendeve për një marrëveshje që do të shmangte tarifat e larta dështuan muajin e kaluar, ndërsa Uashingtoni dhe Otava akuzuan njëri-tjetrin për ndryshime të minutës së fundit në marrëveshjen e propozuar.
Pas dështimit të bisedimeve, SHBA vendosi në fund të gushtit tarifa prej 50% ndaj mallrave kanadeze me vlerë rreth 28 miliardë dollarë kanadezë.
Kanadaja reagoi duke përgatitur tarifa hakmarrëse ndaj produkteve amerikane me vlerë rreth 27.6 miliardë dollarë kanadezë.
Masat amerikane prekin një gamë të gjerë produktesh, nga shkopinjtë e hokejit dhe vera, deri te çimentoja.
Ndërkohë, tarifat kanadeze synojnë sektorë si çeliku dhe alumini, pajisjet elektroshtëpiake, produktet e qumështit, makineritë bujqësore, plastika, letra dhe elektronika.
Bombardier, e themeluar në vitin 1942 nga Joseph-Armand Bombardier, fillimisht u bë e njohur për prodhimin e mjeteve për dëborë. Kompania hyri në industrinë e hapësirës ajrore në vitin 1986, pas blerjes së Canadair.
Sot, ajo është një prej emrave të njohur në tregun e avionëve privatë dhe të biznesit, veçanërisht me familjen e avionëve Challenger.
Kërcënimi i Trumpit ndaj kompanisë tregon se përplasja tregtare me Kanadanë po zgjerohet përtej mallrave tradicionale dhe po prek edhe industrinë strategjike të aviacionit.
Nëse kërcënimi do të shndërrohej në një masë konkrete, pasojat do të ishin të rëndësishme jo vetëm për Bombardier, por edhe për marrëdhëniet ekonomike mes dy prej partnerëve më të mëdhenj tregtarë të Amerikës së Veriut. /Telegrafi/