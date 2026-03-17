Qeveria e Kosovës ka përshëndetur hapin e ndërmarrë nga Bashkimi Evropian për heqjen e plotë të masave ndëshkuese, të cilat i ishin vendosur padrejtësisht Kosovës.

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Jashtëm, Glauk Konjufca, theksoi se tani duhet lëvizur në rrugën drejt anëtarësimit.

“E mirëpresim konfirmimin e sotëm nga Komisioni Evropian në Komitetin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian: të gjitha masat e BE-së ndaj Kosovës janë hequr dhe e gjithë ndihma financiare që ishte pezulluar më parë është liruar".

"Presim që kjo të hapë një fazë të re të angazhimit konstruktiv dhe progresit konkret në rrugën tonë drejt BE-së”, shkroi Konjufca në platformën X.

