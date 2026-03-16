Heq mjekrën pas 675 ditësh dhe mbledh qindra funte për bamirësi
Një tifoz i Oxford United ka hequr mjekrën e tij pas 675 ditësh, një periudhë gjatë së cilës ekipi i tij nuk kishte marrë një penallti në ndeshje.
Seria e gjatë, që zgjati pothuajse dy vite, përfundoi të shtunën kur Cameron Brannagan shënoi nga pika e bardhë, duke dhënë fund pritjes së gjatë të tifozëve.
Gary Hudson, tifoz i përkushtuar, kishte mbajtur një mjekër blu dhe një parukë të verdhë në ndeshje, duke e përdorur këtë betim për të mbledhur fonde për një fondacion bamirësie.
“Filloi si shaka para Krishtlindjeve kur arritëm në 600 ditë pa penallti. Pastaj vendosa të mbaj parukën, dhe njerëzit sugjeruan që të bëja një fushatë për mbledhje fondesh”, ka thënë Hudson.
Të hënën, në një transmetim të drejtpërdrejtë të BBC-së në Oxford, Hudson heq mjekrën artificiale dhe më pas edhe mjekrën e tij natyrale, duke përfunduar kështu betimin e tij.
Ai ka arritur të mbledhë qindra funte për fondacionin bamirës, duke kombinuar pasionin për futbollin me solidaritetin humanitar.
Oxford United garon në ligën e dytë angleze, dhe kjo histori tregon se edhe momentet e vogla sportive mund të kenë ndikim të madh në komunitet. /Telegrafi/