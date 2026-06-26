Helmimi i studentëve në Akademinë e Sigurisë, reagon AKU
Agjencia Kombëtare e Ushqimit ka bërë me dije se është raportuar një rast i dyshuar helmimi i disa kursantëve në ambientet e Akademisë e Sigurisë.
Menjëherë pas njoftimit, inspektorët e AKU-së kanë kryer verifikime në subjektin SORI-AL, i cili ofron shërbimin e kateringut në këtë institucion, si dhe në ambientet e Garnizoni Skënderbej pranë Akademia e Forcave të Armatosura.
Sipas AKU-së, në Akademinë e Sigurisë janë konstatuar kushte higjieno-sanitare të rregullta dhe dokumentacion i plotë shoqërues. Në kuadër të hetimit janë marrë 14 mostra ushqimore (nga dreka dhe darka) për analiza mikrobiologjike në laboratorin e ISUV, raporton euronews.al.
Gjurmueshmëria e rastit ka vijuar edhe në ambientet e Garnizonit “Skënderbej”, ku kryhet përpunimi i ushqimeve.
Edhe aty janë konstatuar kushte të përshtatshme higjieno-sanitare dhe dokumentacion i rregullt.
Raportohet se janë marrë 14 mostra shtesë ushqimore, si dhe 5 mostra tampon për higjienën e mjedisit dhe pajisjeve, të cilat janë dërguar për analizim në ISUV.
Në këtë subjekt është vendosur masa e ndërprerjes së aktivitetit deri në daljen e rezultateve laboratorike. Gjatë kontrolleve kanë qenë të pranishme edhe institucionet përkatëse, përfshirë NJVKSH Tiranë, ISHSH dhe Policia e Shtetit.
AKU thekson se po vijon ndjekjen e rastit hap pas hapi dhe do të marrë masat e nevojshme në varësi të rezultateve laboratorike, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore.