Heidi Klum shfaq linjat e supermodeles me bikini në St. Barts, kalon një ditë plazhi me djalin e saj 20-vjeçar
Heidi Klum ka tërhequr vëmendjen gjatë pushimeve në St. Barts, ku u fotografua duke shijuar një ditë relaksi në plazh me djalin e saj, Henry Samuel.
Supermodelja gjermane, 53 vjeçe, tregoi format e saj fizike me një bikini të vogël ngjyrë kafe me rrudha, të kombinuar me një kapelë të madhe dielli ngjyrë bezhë dhe syze dielli me nuancë kafe të artë.
Klum dukej në formë perfekte teksa merrte rreze dielli dhe zhytej në oqean, ndërsa shoqërohej edhe nga qeni i saj i vogël i bardhë, shkruan DailyMail.
Ajo zgjodhi një pamje natyrale pa grim, duke shijuar një moment të qetë larg angazhimeve profesionale.
Në plazh ishte edhe djali i saj 20-vjeçar, Henry Samuel, të cilin e ka me ish-bashkëshortin e saj, këngëtarin Seal. Ai mbante veshur rroba banje jeshile dhe syze dielli, ndërsa kalonte kohë vetëm me nënën e tij.
Përveç Henry-t, Heidi Klum dhe Seal janë prindër edhe të Johan, 19 vjeç, dhe Lou, 16 vjeçe. Seal gjithashtu ka ndihmuar në rritjen e vajzës së madhe të Heidi-t, Leni, 22 vjeçe, nga një lidhje e mëparshme.
Marrëdhënia e ngushtë mes Heidi-t dhe Henry-t është parë shpesh edhe në daljet publike. Dyshja ka folur më parë për lidhjen e tyre të fortë, ndërsa Henry ka treguar se prindërit e tij kanë qenë një frymëzim i madh për të.
Heidi Klum, e cila është e martuar me muzikantin Tom Kaulitz që nga viti 2019, shpesh zgjedh të kalojë kohën e lirë në plazh me bashkëshortin e saj, ndërsa vazhdon të jetë një nga figurat më të njohura të modës dhe televizionit ndërkombëtar. /Telegrafi/