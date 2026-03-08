Haxhiu uron 8 Marsin: Kontributi i grave është themeli i një shoqërie të drejtë dhe të barabartë
Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka përkujtuar rëndësinë e rolit dhe kontributit të grave në shoqëri.
Në një mesazh të publikuar sot, ajo tha se çdo arritje e grave përbën një hap përpara për shtetin dhe demokracinë e vendit.
“Nderojmë kontributin e grave në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të fortë dhe më të barabartë. Çdo arritje e tyre është një sukses për gjithë ne,” shkroi Haxhiu, duke uruar 8 Marsin të gjitha grave.
Ky mesazh vjen në një ditë kur përkujtohet rëndësia e barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave në të gjitha fushat e jetës. /Telegrafi/
