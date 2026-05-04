Haxhiu në Ditën Ndërkombëtare të Zjarrfikësve: Mirënjohje për heronjtë e minutave të para
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka shprehur mirënjohje për zjarrfikësit me rastin e Dita Ndërkombëtare e Zjarrfikësve.
Ajo i ka cilësuar zjarrfikësit si “njerëzit e minutave të para”, duke theksuar rolin e tyre jetik në situata emergjente.
Sipas saj, në momentet kur të tjerët largohen nga rreziku, zjarrfikësit janë ata që vrapojnë drejt tij për të shpëtuar jetë dhe pasuri.
“Në shpërthime zjarri, në përmbytje, në aksidente apo shpëtim ata janë aty ku sekondat vlejnë më shumë se çkado tjetër. Puna e tyre kërkon guxim të madh por edhe disiplinë”, ka deklaruar Haxhiu.
Ajo ka falënderuar zjarrfikësit për përkushtimin dhe gatishmërinë e tyre të përditshme, duke vlerësuar kontributin e tyre në momentet kur qytetarët kanë më së shumti nevojë për ndihmë.
Në fund, Haxhiu ka theksuar rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme për këtë profesion, i cili mbetet ndër më të rrezikshmit dhe më të domosdoshmit në shoqëri. /Telegrafi/